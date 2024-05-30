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福建踩線團赴馬祖喊卡 陸委會：歡迎旅遊考察立場不變

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
福建旅遊協會原訂於6月10日赴馬祖踩線考察，但30日晚間突然宣布，因考察日程與福州端午節慶活動衝突，緊急喊停。對此，陸委會回應，陸委會歡迎陸方來台進行旅遊踩線考察的立場不變，希望陸方在方便的時候儘快進行。（本報資料照片）
福建旅遊協會原訂於6月10日赴馬祖踩線考察，但30日晚間突然宣布，因考察日程與福州端午節慶活動衝突，緊急喊停。對此，陸委會回應，陸委會歡迎陸方來台進行旅遊踩線考察的立場不變，希望陸方在方便的時候儘快進行。（本報資料照片）

福建旅遊協會原訂於6月10日赴馬祖踩線考察，並已獲陸委會核准，但福州旅遊協會今（30）日晚間突然宣布，因考察日程與福州端午節慶活動衝突，緊急喊停。對此，陸委會晚間透過書面回應，陸委會歡迎陸方來台進行旅遊踩線考察的立場不變，希望陸方在方便的時候儘快進行。

就兩岸觀光僵局，行政院院會上午宣布了最新兩岸觀光政策，6月1日以前規畫的赴陸旅行團，可以繼續執行，並視執行狀況滾動檢討，禁團令稍微鬆綁，但未解除。

下午的陸委會例行記者會上，陸委會副主委梁文傑表示禁團令解除與否將「動態評估」，並對福建踩線團6月赴馬祖考察表示「樂觀其成」。

同日晚間，福州旅遊協會發函給馬祖觀光協會稱，鑑於今年福州市在中華民族傳統佳節-端午節期間將舉辦重要的節慶活動，該活動日期與考察團的原計畫形成相衝突。「為確保雙方活動的均能順利進行，避免給貴方與我方帶來不便，我們決定將原計畫的赴馬祖活動延期舉行。」關於延期後的具體日期，「我們將盡快與對方協商，並在確定後及時告知」。

對此，陸委會晚間透過書面回應本報表示，對於福州市旅遊協會來函馬祖觀光協會原定6月中旬赴馬祖旅遊踩線團，因故擬延期ㄧ事，本會已從媒體報導獲知。

陸委會表示，陸委會歡迎陸方來台進行旅遊踩線考察的立場不變，「希望陸方在方便的時候儘快進行」。

考察 陸委會 馬祖

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