赴馬祖踩線團延後 福州旅遊協會長曝「真實原因」：肯定會去

兩岸關係詭譎多變，原定6月10日將赴馬祖踩線的福州方面旅遊業者，5月30日突然表示將會延後行程，對此福州市旅遊協會會長韓鳴向本報指出，延後是因為遇上了傳統節日，當地旅遊業者忙不開身，但是他強調最終「肯定會出發」，因為雙方意願都很強。

大陸文旅部副部長饒權4月28日與立法院國民黨團總召傅崐萁等立委會見時，宣布要率先開放福建民眾到馬祖旅遊，大陸國台辦發言人陳斌華也於15日表示「福建省將適時組織旅行社踩線團赴馬祖」，而在第七次福馬磋商會後，福州旅遊協會原定6月10日組團28人赴馬祖踩線，但是30日突然發函給馬祖表示將延後，引發關注。

福州市旅遊協會會長韓鳴30日晚間接受本報記者電話訪問時表示，福州致力於打造「福馬同城生活圈」，就是開發成一日遊、兩日遊的產品，需要了解馬祖的旅遊設施，即住宿、餐飲、用車、旅遊景點的開放情況，想過去做一個踩線考察，回大陸後做成旅遊產品，包含吃、住、行、遊、購等環節。

為了到馬祖旅遊，陸方旅遊業者甚至跟台旅會建議，今後遊客若多，對渡的航班相對的早班提前、晚班延後，便於一日遊、兩日遊的遊客來往，都有做細節考量。

韓鳴強調此次延後主要還是考量跟傳統節日（端午節）的衝突，福州的旅遊業者這段時間業務比較繁忙。在當地，5月份就進入旅遊旺季了，尤其是端午節後，再加上中小學生的放假，所以這一段的業務就比較繁忙，「我們這些業者也很有誠意的放下手頭的業務，準備三天兩晚到馬祖去踩線考察回來好編線路」。

韓鳴認為「延後一下也有好處，大家能夠更理性地去看待這個問題」。他指出，「兩岸是確實有意願互相走動，業者等忙完了端午佳節的業務以後，我們再重新考慮一個確切的時間再走訪，這樣會比較好一些，不會那麼匆忙」。

他也駁斥「無限期延後」的猜想，強調「去，肯定去」，並指出因為「我們屬於民間交流，不屬於政治來往」，所以去還是會去，至於確定什麼時候，有待福州跟馬祖方面磋商完會提前告知媒體。他更透露，其實先前福馬雙方旅遊協會已經發函無數次了，「三次未能成行，我們本來是想這次肯定是成行了，結果這次又不能成行，但是肯定去」。

針對此時延後是否乃因民進黨政府對旅遊開放態度的變化，韓鳴則表示，現在還沒有考慮到台灣本島，只在馬祖，因為馬祖離這邊比較近，「福州市我們態度很誠懇，我們把馬祖列為跟福州的同城旅遊生活圈，便於兩岸的居民今後可以互相走動」。

就此次福州踩線團的延後的情況，至截稿時，大陸國台辦尚未表示回應。