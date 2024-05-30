福建踩線團今晚宣布延期！賴政府不解除6月禁團令 業者嘆：最後苦了我們

交通部長李孟諺昨天表示6月後仍禁止攬客。原本6月10日要到馬祖「踩線」的福州旅遊協會，今天（30）晚上發函決定延後。據悉，我方業者原來傳出賴政府上台後會宣布6月1日解除禁團令，馬祖業者和觀光署馬祖管理處當時曾表達歡迎之意。

蔡政府3月初宣布，6月1日起恢復對大陸的禁團令，賴清德總統5月20日就職時曾表示兩岸交流可從重啟觀光開始。旅行公會全聯會理事長蕭博仁認為，新政府是否會在6月1日前解除禁團令，會是一個觀察點；交通部昨表示，6月1日後仍禁止旅行團攬客，禁令形同未解除。

福州旅遊協會於30日晚間發函給馬祖觀光協會，來函全文：「我協會原計畫組織由韓鳴會長率領的福州赴馬祖旅遊考察團，共計28人，於2024年6月10日至6月12日富貴地開展文化旅遊交流活動。此計畫已得到貴方的積極響應與大力支持。對此，我們深表感謝。

然而，鑑於今年福州市在中華民族傳統佳節-端午節期間將舉辦重要的節慶活動，該活動日期以考察團的原計畫形成相衝突。為確保雙方活動的均能順利進行，避免給貴方與我方帶來不便，我們決定將原計畫的赴馬祖活動延期舉行。

關於延期後的具體日期，我們將盡快與對方協商，並在確定後及時告知。對於此次調整給貴方帶來的不便，我們深表歉意，並懇請貴方予以理解和支持。再次感謝貴方對我協會工作的支持與配合，期待在不久的將來與貴方在馬祖共襄盛舉。此致。」

大陸文旅部4月28日表示，將率先開放福建民眾到馬祖旅遊。大陸國台辦近日又表示，福建省將適時組織旅行社踩線團赴馬祖考察。外傳福建福州的旅遊業者預計6月赴馬祖踩線。時任觀光署長的周永暉表示，陸委會已核准6月10日的福建踩線團。

馬祖業者接獲福州旅遊協會的來函後表示，很遺憾，這次福州市旅遊協會緊急喊停。「彼此毫無信任可言、最後苦了還是業者」。

中華兩岸旅遊協會理事長許晉睿表示，其實，執簡馭繁，以民為本，會簡單一點！協會一直提醒政府、本來赴陸旅遊團與陸客來台團就是一碼歸一碼、互不相干、各有主體。搞到現在還是凌遲業者。