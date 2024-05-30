台藝人表態「我是中國人」國台辦讚真情流露 陸委會：政治操作全台看得出

日前許多台灣藝人紛紛表態「我是中國人」，中國國台辦發言人朱鳳蓮昨天聲稱這些藝人表態是「自然而然的真情流露」。陸委會今天回應，此舉為政治操作，全台灣的人都看得出來，對於國台辦的說法打上問號。

朱鳳蓮昨天於國台辦例行記者會手舉「統一」字樣的海報，並稱這幾天相繼有台灣藝人政治表態是「自然而然的真情流露」。

大陸委員會30日下午召開例行記者會，副主委兼發言人梁文傑回應，中央電視台（央視）為中共中央宣傳部轄下的直屬單位，中央電視台匯集台灣18位藝人的表態文，並示意其他台灣藝人要跟進，政治操作是看得出來的，應該全台灣的人都看得出來，認為國台辦的說法大有疑問。

至於中國國台辦主任宋濤昨天批評台獨是最大禍害，更聲稱「兩岸現狀制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口」。

對此陸委會表示，兩岸最大的問題就是制度不同，方方面面的困難、僵局就是因為制度不同，希望中共方面能夠理解台灣民主制度的可貴。

另外，現場記者提問，美國總統拜登（JoeBiden）、美國共和黨總統候選人川普（DonaldTrump）分別表示，若中共武力犯台將協防盟友及轟炸北京，陸委會指出，近幾年美國各政黨在涉台事務的態度趨近一致。

陸委會還說，民主黨、共和黨的總統、總統候選人及國會議員，維護台灣和平現狀的態度是一致的。