美中防長將會談？ 陸國防部：若確有會面將辦吹風會

大陸防長董軍將出席香格里拉對話，傳出將與美國防長奧斯丁會晤，不過大陸國防部並未證實，僅強調兩軍高層保持戰略溝通有利於穩定兩軍關係，並指出如果確有會面，大陸會在第一時間舉辦媒體吹風會。

大陸國防部發言人吳謙30日下午就董軍與奧斯丁（Lloyd Austin）是否會面指出，「關於董部長出席香格里拉對話會並順訪新加坡，我們已發布訊息，後續將根據進展適時介紹相關情況」，他強調大陸認為「中美兩軍高層保持戰略溝通有利於穩定兩軍關係、增進相互了解，中方對此持開放態度」。

爾後在媒體追問下，吳謙則表示香會期間「如果中美兩國防長確有會面，我們會在第一時間舉行媒體吹風會，也歡迎各位關注」。

吳謙並就共軍與美軍關係表示，「這段時間一來，在兩國元首戰略指引下，中美兩軍加強溝通交流，這種局面來之不易，值得更加珍惜」，但他也強調，「美方在一些問題上無視中方核心利益和重大關切，人為製造對抗和風險，這是中美兩軍關係起起伏伏的根本原因」。

他表示，「希望美方與中方相向而行，切實落實兩國元首重要共識，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏原則，為兩軍關係的穩定發展增添更多基底」。

而就美國海軍太平洋艦隊日前宣布預計於6月26日舉行2024年環太平洋軍事演習，將有包括日本、菲律賓在內的29個國家參與，這次演習將增強嚇阻和擊敗主要大國在內，在所有領域和衝突級別的侵略的能力，有分析指出這意在嚇阻中共，吳謙對此回應，對環太演習，「我們密切關注有關的動向，堅決反對有關國家拼湊有針對性的小圈子，破壞的區域和利益穩定」。

對於有媒體詢問共軍近期與其他國家的軍演頻率升高，尤其在印度洋海域，吳謙則說，「我認為演習頻度最高的是太平洋彼岸的另一個大國」，至於共軍演習之目的，他則說兩項，「第一是提升中國軍隊抵禦侵略、強化國防的能力。第二是為了增進參與國之間的友誼互信」。