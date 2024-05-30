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陸要求「平潭復航才放福建團客赴台」 陸委會：這是兩件事

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
就陸方要求在平潭到台灣的海上客運直航復航後，才恢復福建團客赴台灣旅遊，陸委會副主委梁文傑30日表示，「這兩件事情，不要扣在一起」。記者陳宥菘／攝影
就陸方要求在平潭到台灣的海上客運直航復航後，才恢復福建團客赴台灣旅遊，陸委會副主委梁文傑30日表示，「這兩件事情，不要扣在一起」。記者陳宥菘／攝影

就兩岸觀光僵局，大陸文旅部4月底宣布，將恢復福建居民到馬祖旅遊，並在福建平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建團客赴台灣旅遊。陸委會副主委梁文傑30日表示，平潭航線並非兩岸之間來往的主要航線，政府不會為了福建居民能夠來台灣旅遊就去開放。他並呼籲，兩岸旅遊不應處處設下前提，「這兩件事情，不要扣在一起」。

陸委會30日下午召開例行記者會，就陸方要求恢復平潭到台灣航線後，將恢復福建居民赴台團隊旅遊，梁文傑表示，我方要不要開放平潭航線，要考慮到很多因素，也會獨立去評估，不會為了福建居民能夠來台灣旅遊，就去開放平潭航線。

他指出，2019年疫情之前，平潭航線（載客量）一天大約400到500人，並不是兩岸之間來往的主要航線。以台灣到福建來講，主要是飛機飛福州、廈門，或是小三通，就足以滿足絕大多數往來的需求，「所以平潭航線是不是必要的，航港局會再去做評估」。

梁文傑強調，兩岸旅遊不要處處設下前提，「不要把一件事又扣在一件事情上面，這是不必要的」，至於開不開放、何時開放，目前正在評估中。

另外，就大陸開放福建居民到馬祖旅遊，觀光署29日表示，陸委會已經核准福建踩線團6月10日赴馬祖，梁文傑30日回應，馬祖相關的旅遊協會已經邀請對岸福州的旅遊協會到馬祖去踩線，「這部分我們樂觀其成」。

大陸文旅部4月29日藉國民黨立院黨團總召傅崐萁率黨籍立委訪問北京時機，宣布開放福建民眾赴馬祖旅遊，並將在平潭與台灣海上客運直航恢復後，推動福建民眾赴台團客旅遊。

大陸交通部隨後發布，海峽兩岸航運交流協會4月29日透過既有管道，促請台方恢復兩岸海上客運直航。大陸國台辦指出，具體包含5條海上客運直航航線（平潭─台北、平潭─台中、廈門─台中、廈門─基隆、浙江大麥嶼─基隆航線）及天津等30個大陸直航航點。

梁文傑 福建 航線 陸委會 陸客 馬祖

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