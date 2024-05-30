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陸國安部：不法分子向境外走私「工業黃金」稀土 威脅國安

中央社／ 台北30日電

中國是世界上最大的稀土礦產生產國。但中國國安部今天聲稱，因若干境外企業拉攏利誘，驅使不法分子走私稀土，「嚴重損害國家利益，對國家安全構成威脅」。

中國國安部今天透過微信公眾號發文表示，稀土被譽為「工業黃金」，是不可再生的重要戰略性礦產資源，中國稀土資源得天獨厚，儲量居全球之冠，以30%左右的稀土資源，承擔全球90%以上的市場供應。

中國國安部指出，近年來若干境外間諜情報機關、背景複雜的機構和組織等「長期覬覦中國稀土產業發展成果」，為壓縮中國稀土產業發展空間無所不用其極，頻繁開展情報竊密、技術攫取和礦產竊取，損害中國資源安全。

中國國安部說，因境外企業的拉攏利誘，不法分子被利益驅使，走上稀土走私的違法犯罪道路。目前已掌握部分與某國政府、軍方存在合作關係，與中國商務部制裁公司存在貿易關係的境外企業，以巨額訂單為餌，引誘「勾結貪利之輩」大量走私稀土，有些企業還要求相關產品達到某國軍用品採購標準。

中國國安部表示，這些稀土管制類違規出口又被濫用，嚴重損害國家利益，對國家安全構成威脅。且長期以來，外國間諜情報機關等緊盯中國稀土產業內幕，千方百計情報蒐集，已發現境外某企業指揮在中國的機構以商貿掩護，廣泛結交稀土業界人脈。

中國國安部指出，這些情蒐單位還佐以拉攏、金錢誘惑等方式布建情報源，蒐集中國稀土產業鏈開採分離、戰略儲備、生產加工、進出口等各項內部情資，妄圖盜取中國稀土領域商業甚至是國家機密。

國安部並指控，某些西方國家結成利益同盟，意圖打造「去中國化」的全球稀土產業布局，不僅藉媒體汙衊中國稀土企業造成環境汙染，製造長臂管轄理由，更大量拉攏中國稀土產業相關技術人才，妄圖攫取核心技術。

國安部說，境外機構以合法掩護非法等方式，透過第3國迂迴拉攏中國技術專家、團隊，轉移中國稀土開採、分離等前端出口管控技術及產業鏈，「相關領域核心技術外洩形勢嚴峻」。

國安 稀土 走私

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