再批賴就職演說 陸國防部：台獨一日不除台海一日不寧

賴清德總統就職演說後，共軍再度發起圍台軍演，而大陸國防部30日批評賴清德就職演說充滿對「洋人主子的諂媚」，並批民進黨政府「充當外部勢力的遏華棋子」，構成對國際秩序的嚴重挑戰，同時強調，「台獨一日不除，台海一日不寧」。

大陸國防部發言人吳謙30日下午在記者會上指出，「賴清德520講話充斥著對台灣同胞的欺騙、對大陸人民的惡意、對洋人主子的諂媚和對以武謀獨的妄想」，是一篇倚外謀獨、「以武謀獨」的自白書，「解放軍對此堅決反對，並以行動強力回擊」。

他引用《開羅宣言》和《波茨坦公告》等文件，強調台灣自古以來就是中國領土，並提到「民進黨當局置這一基本事實於不顧，頑固堅持台獨立場，煽動兩岸對立對抗，充當外部勢力的遏華棋子，構成對國際秩序的嚴重挑戰、對地區和平的嚴重破壞」，吳謙指出，「台獨分裂活動是台海和平的最大現實威脅」，他強調，「台獨等於戰爭，分裂沒有和平」，重申共軍始終枕戈待旦、堅決打掉一切台獨分裂圖謀，堅決挫敗一切外部勢力干涉。

就共軍對台軍演聯合利劍A，他指出演習打擊了台獨囂張氣焰、震攝了外部勢力干涉，「實現了預期目的」，至於會不會有聯合利劍B或者C，他則重申「台獨分裂勢力挑釁一次，我們的反制就會推進一步，直至實現祖國完全統一」，他並以最近被中共表彰的共軍「楊根斯連」為例，強調「不相信有戰勝不了的敵人」。

本報記者提問，大陸方面認為賴清德就職演說是台獨自白書，大陸軍隊近期對台澎金馬地區進行軍演，兩岸關係還有沒有和平發展的可能？降低軍事緊張有哪些可行方法？吳謙則回應指出，我們願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，「台獨一日不除、台海一日不寧，解放軍有信心有能力維護國家主權統一和領土完整」。

至於4月初大陸與美國在夏威夷舉行「海上軍事安全磋商機制工作小組會議」，此次對台軍演，事前是否有與美軍進行通報？近期美國政要在挺台力度上的加強是否會衝擊目前兩軍恢復的溝通機制？吳謙對此則向本報記者回應說，「我們為什麼要事先與美方溝通？」，他強調台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，我們要求美方停止停止美台軍事聯繫、停止干涉內政，以實際行動為兩軍交流營造有利基礎。

此外，對國軍公布鎖定共機的畫面，吳謙表示，「所謂的鎖定，在我看來，有的台媒總是樂於發布自嗨式的消息，這源於對自身實力的錯誤認知」。就大陸海警到台灣東部海域行動是何訊號，他則強調這很清晰，「台灣是中國不可分割的一部份」，但並未明確指出未來海警到台灣東部會常態化，僅強調「將根據形勢發展變化自主做決定」。