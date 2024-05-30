「重點培養畢業生」不滿配到嘉峪關「宛如黑奴」離職 武漢大學回應了

武漢大學一名選調生被分配到甘肅嘉峪關，不滿地點偏遠離職，還稱：「宛如黑奴」。武大回應稱，該生不能代表選調生群體。

選調生，是指大陸各省區市黨委組織部門有計劃地從高等院校選調品學兼優的畢業生到基層工作，進行重點培養的群體簡稱。這些大學畢業生錄用後為公務員編制，以公務員的身份直接進入地方基層黨政部門工作。

據極目新聞報導，武漢大學學生就業指導與服務中心工作人員5月30日接受採訪時說，已經關注到近期出現的嘉峪關選調生離職事件，對於事件對嘉峪關產生的不良影響表示遺憾。

工作人員稱，據不完全統計，武漢大學有超過3000名畢業生成為選調生，其中很多人在中西部地區基層和艱苦邊遠地區建功立業，「這位離職選調生就業後的個人選擇，不能代表武漢大學在基層和艱苦地區工作的選調生群體，不會動搖武漢大學選調生紮根基層砥礪奮鬥的信心，更不會改變武漢大學學生有志於到基層工作、服務國家和人民的決心。」

「人生的路還有很長，希望這位同學經歷此事件後，能真正成長、擔當有為。」該工作人員還表示，感謝社會各界對武漢大學學生就業工作的關心，中心將繼續做好學生就業指導與服務工作，進一步引導學生建立正確的就業觀，進一步加強畢業生跟蹤指導工作。

一篇名為《山花尋海樹，不如就春風》的網絡文章最近幾天引發爭議。文章中，武漢大學研究生顧某對選調分配的地點甘肅嘉峪關表達不滿，稱「嘉峪關就是落後的戈壁灘小縣城，我在那裡被禁錮，動彈不得」，比喻自己是失去自由的「黑奴」。當地政府部門確認，顧某已經離職。