快訊

直接切入重點！輝達前員工透露黃仁勳「e-mail溝通風格」：不超過六行

宥勝強制猥褻遭重判！判決曝他想邀女助理串證 用LINE傳「這些話」種下惡果

外資大賣台股創今年第4大紀錄 賣超最多竟是這檔航空股

多國關注「47人案」 陸外交部：堅決反對抹黑香港法治

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部發言人毛寧。（圖／取自大陸外交部官網）
大陸外交部發言人毛寧。（圖／取自大陸外交部官網）

美、澳等國針對30日香港「47人案」裁決及7人近日因《基本法》23條被捕，表達高度關注。大陸外交部發言人毛寧30日回應，中央政府堅定支持香港特區執法和司法機關依法履職盡責、懲治各類危害國家安全的行為，堅決反對個別國家藉有關司法個案干涉中國內政、抹黑和破壞香港法治。

香港高等法院30日就涉及國安法最大規模案件「泛民主派初選案」，47名被告中16位不認罪的人作出判決，審訊由去年2月至12月初歷時118天完結，其中14名不認罪被告在今日被裁定罪名成立。

毛寧指出，香港是法治社會，有法必依、違法必究是基本原則，任何人都不能打著「民主」的旗號，從事違法活動並企圖逃脫法律制裁。

大陸外交部駐港公署發言人也表示，奉勸個別國家和政治人物正視現實，秉持客觀公正立場，立即停止干涉香港事務和中國內政。

據路透和美國之音報導，美國和其他國家批評「47人案」裁決是出於政治動機，呼籲立即釋放被告。西方多國外交官30日到法院現場聆聽香港高等法院宣判，包括美國、澳洲、英國、法國、德國、義大利、愛爾蘭、捷克等國外交官及歐盟代表。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）在一份聲明中表示，澳洲強烈反對且高度關切香港當局廣泛使用國家安全立法來逮捕或施壓親民主人士，「我們對今天作出的判決深感擔憂，包括對澳洲公民吳政亨先生的有罪判決。」

香港

延伸閱讀

【Daily Podcast】香港47人案今日裁決／《基本法》23條拘捕首例：鄒幸彤等7人被以發布「煽動訊息」貼文逮捕

港23條後首個六四 維園辦家鄉嘉年華、不怕市民攜燭入場

內地出境遊 澳門首躍最滿意目的地、香港連跌兩位排第7

金庸「鹿鼎記」陳近南雕塑亮相啟德碼頭 雕塑家透露東方不敗最難

相關新聞

陸委會曝最新民調：80%國人支持「兩岸重啟雙邊觀光、陸生來台」

賴清德總統就職演說中強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，引起北京一系列批評和發起軍演。對此，陸委會30日公布最新民...

涉嚴重違紀違法 大陸前國家體育總局長苟仲文落馬　

大陸官方公佈，十四屆全國政協常委、民族和宗教委員會副主任（部長級）苟仲文涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律...

中國代表團譴責日本負有嚴重歷史罪責 促日在涉台問題停止挑釁

據「中國常駐聯合國日內瓦辦事處及瑞士其他國際組織代表團」網站，中國代表團在第77屆世衛大會一般性辯論上，針對少數國家台灣...

《基本法》23條拘捕首例：鄒幸彤等7人被以發布「煽動訊息」貼文逮捕

（1）香港「47人案」從逮捕到審判橫跨近3年半，香港高等法院5月30日、31日對16名不認罪的被告做出裁決，宣判劉偉聰、李予信罪名不成立...

維護國家安全利益 陸對航空航天技術零件實施出口管制

大陸商務部30日公告，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，對航空航天結構件及發動機製造相關裝備及軟件、技術等實施...

多國關注「47人案」 陸外交部：堅決反對抹黑香港法治

美、澳等國針對30日香港「47人案」裁決及7人近日因《基本法》23條被捕，表達高度關注。大陸外交部發言人毛寧30日回應，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。