多國關注「47人案」 陸外交部：堅決反對抹黑香港法治

美、澳等國針對30日香港「47人案」裁決及7人近日因《基本法》23條被捕，表達高度關注。大陸外交部發言人毛寧30日回應，中央政府堅定支持香港特區執法和司法機關依法履職盡責、懲治各類危害國家安全的行為，堅決反對個別國家藉有關司法個案干涉中國內政、抹黑和破壞香港法治。

香港高等法院30日就涉及國安法最大規模案件「泛民主派初選案」，47名被告中16位不認罪的人作出判決，審訊由去年2月至12月初歷時118天完結，其中14名不認罪被告在今日被裁定罪名成立。

毛寧指出，香港是法治社會，有法必依、違法必究是基本原則，任何人都不能打著「民主」的旗號，從事違法活動並企圖逃脫法律制裁。

大陸外交部駐港公署發言人也表示，奉勸個別國家和政治人物正視現實，秉持客觀公正立場，立即停止干涉香港事務和中國內政。

據路透和美國之音報導，美國和其他國家批評「47人案」裁決是出於政治動機，呼籲立即釋放被告。西方多國外交官30日到法院現場聆聽香港高等法院宣判，包括美國、澳洲、英國、法國、德國、義大利、愛爾蘭、捷克等國外交官及歐盟代表。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）在一份聲明中表示，澳洲強烈反對且高度關切香港當局廣泛使用國家安全立法來逮捕或施壓親民主人士，「我們對今天作出的判決深感擔憂，包括對澳洲公民吳政亨先生的有罪判決。」