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涉嚴重違紀違法 大陸前國家體育總局長苟仲文落馬　

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
涉嫌嚴重違紀違法 ，大陸前國家體育總局局長苟仲文落馬。（人民網）
涉嫌嚴重違紀違法 ，大陸前國家體育總局局長苟仲文落馬。（人民網）

大陸官方公佈，十四屆全國政協常委、民族和宗教委員會副主任（部長級）苟仲文涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。苟仲文曾任大陸國家體育總局局長，此前體育界已經掀起反腐風暴，多名體壇高官落馬。

據新華社報導，苟仲文，1957年6月出生，現年67歲，甘肅人，電子工程師出身，曾任電子信息產業發展研究院院長、信息產業部副部長，2008年擔任北京市副市長、北京市委常委、市委副書記等職。

苟仲文一直是傳媒焦點。2016年10月，他調任大陸國家體育總局局長，同時擔任中國奧委會主席、中華全國體育總會主席、北京2022年冬奧會和冬殘奧會組織委員會執行主席。

過去一兩年，包括足壇在內的大陸體壇掀起反腐風暴，落馬者包括國家體育總局副局長、中國足協黨委書記杜兆才，男足國家隊原主教練李鐵、中國足協原秘書長劉奕、中國足協常務副秘書長兼國家隊管理部部長陳永亮、中國足協主席陳戌源、中國足協紀律委員會主任王小平、中國足協競賽部部長黃松、中國足協原副主席于洪臣、中超公司原總經理董錚，等等。

北京 反腐 體育

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