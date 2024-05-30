香港泛民初選案歷時逾3年 被告經歷人生高山低谷

歷時逾3年的香港泛民主派初選案，今天終有法庭裁決。罪成的鄒家成說，自己一直抱著不期盼也不氣餒的心態，希望不幸入獄的同案抗辯者們，早日適應獄中生活。被判罪名不成立的李予信，過去3年多考取法律學位，嘗試在黑暗中發光。

香港泛民主派初選案47名被告於2021年1月被捕，同年2月28日被起訴違反「港區國安法」中「串謀顛覆國家政權」罪。案件於2023年2月在法庭審訊，47人中16人不認罪，當中6人正還押，部份人已被還押逾3年，部份人被還押逾2年。

案件由被告被捕至今天法庭裁決，歷時逾3年。法庭裁定16名不認罪被告中14人罪名成立，包括已被還押逾2年的鄒家成。

鄒家成的臉書今天發出貼文，指走過被捕、還押、抗辯3年多的日子，終於走到今天。

他說，由決定不認罪、經歷抗辯，直至今天面對判決，「我都抱著既不期盼也不氣餒的心態」。未來難以預測，生命充斥著無數不可控的因素，唯一引領著他的，是信念和原則，「於每一個當下做最正確和最無悔的決定，而我完成了。」

他說，希望「不幸入獄的同案抗辯者們，早日適應獄中生活，掌握自己的思緒和節奏，勇敢克服、心安神定。」

此前獲准保釋及今天被判罪名不成立的李予信，29日在其臉書發文，指由2021年1月6日被捕至今的3年零4個月裡，一直陷入一場關於正當性的迷思，反思三權之間制衡、憲法保障的基本權利。

他說，自己作為一位社工，追求倡導社會改變，關懷弱勢福祉；作為一位街頭舞蹈藝術者，擁抱促進社群團結、友愛與和平的價值。這些想法帶他走到選舉舞台。

他說，過去3年投入不少時間學習法律，「讓我在人生最動盪、最困惑之際，以最平和及清澈的心，認真檢視發生在我們上的法律問題。」

他說，過去3年自由受限，個人及專業聲譽受到影響，直接阻礙個人發展及損害生計。「在困難的時刻，我的確感到苦惱，而且也基於明瞭這份苦惱不純粹是我一人所面對，我決意選擇了積極生活」。

他表示，這幾年重返社工崗位，進修法律，不斷參與跳舞比賽，練習搏擊武術，「整體就像做一個由個人微觀到宏觀社會環境的全面測試，測試著身處黑暗之中，我們崇尚自由的生活方式與態度將能如何發光。」

他最終完成法律學位。

據明報報導，檢方擬就裁決結果提出上訴。李予信離開法庭後向現場記者表示，現階段不能評論，「只能夠跟大家說我心情好平和」。

被判罪名成立的，還有有「長毛」之稱的梁國雄。

美聯社29日刊登梁國雄妻子陳寶瑩的訪問。報導表示，陳寶瑩每天探望丈夫的時間只有15分鐘，雖然當時港府已警告初選可能會帶來法律後果，但陳寶瑩沒有阻止丈夫參加初選。

與丈夫同是68歲的陳寶瑩笑著說，「可能我們太天真。」

陳寶瑩說，梁國雄被還押逾3年，明顯消瘦而且情緒低落。雖然兩人都是脾氣暴躁，但有時梁國雄會避免在短暫的探望中爭吵。

「他珍惜我們在一起的15分鐘」，陳寶瑩說，「但我也感到非常沮喪，因為這不是真正的他。」

陳寶瑩說，最樂觀的情況下，丈夫可能還需要3至4年才能獲釋。作為政黨社民連主席的她，會繼續組織小規模街頭示威，雖然她明知這些行動可能不會有重大影響，但她認為，堅持仍有意義。