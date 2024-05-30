中國代表團譴責日本負有嚴重歷史罪責 促日在涉台問題停止挑釁

據「中國常駐聯合國日內瓦辦事處及瑞士其他國際組織代表團」網站，中國代表團在第77屆世衛大會一般性辯論上，針對少數國家台灣問題發表言論行使答辯權時表示，少數國家發表不負責任言論，嚴重侵犯了中國主權和領土完整。並直接點名日本表示，日本在台灣問題上負有不可推卸的嚴重歷史罪責，最沒有資格在台灣問題上說三道四。中國統一大勢不可逆，奉勸日本在涉台問題上謹慎行，停止越線挑釁。

代表團表示，少數國家在大會一般性辯論上發表不負責任言論，嚴重侵犯了中國主權和領土完整，中方對此表示嚴正抗議、堅決反對。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是國際社會的共識。聯大第2758號決議和世衛大會25.1號決議為世衛組織遵循一個中國原則處理涉台問題奠定法理基礎，其權威性和嚴肅性不容挑戰。

代表團說，5月27日，世衛大會已經做出拒絕涉台提案的決定。我們希望極少數國家面對並接受這個現實。大會的決定也表明，得道多助，失道寡助，一個中國原則得到世界上絕大多數秉持正義國家的堅決支持，任何違背、挑戰這一原則的圖謀只能以失敗告終。

代表團指出，相關國家言必談所謂以規則為基礎的國際秩序，就應該模範遵守國際規則，不能搞「手電筒只照別人、不照自己」那一套。我們奉勸相關國家遵守世衛大會的決定，恪守聯大和世衛大會決議確立的一個中國原則，停止干涉中國內政。

發言中提到，在本屆世衛大會涉台問題上，日本跳得尤其高，扮演了極不光彩的角色，我們對此心知肚明。日本在台灣問題上負有不可推卸的嚴重歷史罪責，最沒有資格在台灣問題上說三道四。

代表團說，十九世紀末，在中國積貧的年代，日本趁人之危「竊取」中國台灣島長達半個世紀，這是包括台灣同胞在內的中華兒女永遠銘記的民族傷痛。請注意，「竊取」這個詞不是中方的發明，而是國際法律文書《開羅宣言》和《波茨坦公告》的明確定性，它生動形象地描繪了日本的歷史罪責。

代表團表示，二十世紀中葉，中國以3500萬軍民傷亡的慘重代價，取得抗日戰爭偉大勝利。日本在《日本投降條款》鄭重承諾將履行《波茨坦公告》，無條件將台灣歸還給中國。自那時起，台灣重回祖國的懷抱，日本更沒有任何理由再染指台灣事務。

代表團指出，二十一世紀的今天，中國統一大勢不可逆，繁榮昌盛的中國和14億中國人民絕不允許任何國家在台灣問題上滋事挑釁，絕不允許任何勢力拿台灣問題做文章。日本更不可能例外。我們奉勸日本反省歷史，正視現實，著眼於未來，在涉台問題上謹言慎行，停止越線挑釁。