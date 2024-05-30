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香港「47人案」宣判 14名不認罪被告罪名成立

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
47人案30日判決，其中14名不認罪被告在今日被裁定罪名成立。 (美聯社)
47人案30日判決，其中14名不認罪被告在今日被裁定罪名成立。 (美聯社)

香港高等法院30日就涉及國安法最大規模案件「泛民主派初選案」，47名被告中16位不認罪的人作出判決，審訊由去年2月至12月初歷時118天完結，其中14名不認罪被告在今日被裁定罪名成立。

16名不認罪被告分別為：吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信及餘慧明。當中14人被裁定罪名成立，劉偉聰和李予信被裁定罪名不成立。

法官陳慶偉裁決後表示，李予信和劉偉聰可以離開被告欄，其他14名罪成被告須還押。

據《星島日報》、《明報》報導，30日早上8點已有大批媒體及超過200名外國領事和公民排隊輪候旁聽，警方在法院外部署至少數百警力，附近一帶每個路口均有警員巡邏戒備。有年逾100歲的市民排隊希望加入旁聽，並指出若不認罪被告被裁罪成，香港「可說是真真正正倒退一百年」。

香港民主黨前主席劉慧卿亦到庭，她表示到場不但是為了支持一眾被告，更為支持香港的制度。《明報》記者問及心情如何，劉慧卿表示感到傷心，因為有被告已還押超過三年。

《明報》指出，初選案開審時，曾有一批人取籌（取號）後將籌號拍照上傳通訊群組，又於入庭後隨即離場，當中有人承認排隊可獲酬勞。今日隊伍中段亦有10至20人低頭、面壁而坐，其穿風褸、戴上帽和口罩，大多不願回答記者問題。

據《香港國安法》第22條，被告一旦定罪，若屬首要分子或者罪行重大者須判處無期徒刑或者10年以上有期徒刑；積極參加者須判處3年以上10年以下有期徒刑；其他參加者須判處3年以下有期徒刑、拘役或者管制。

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