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聯合國特別報告員：對陸單邊制裁影響最弱勢群體

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
聯合國單邊脅迫措施和人權問題特別報告員杜漢（Alena Douhan）。（圖／取自中國報導）
聯合國單邊脅迫措施和人權問題特別報告員杜漢（Alena Douhan）。（圖／取自中國報導）

聯合國單邊脅迫措施和人權問題特別報告員（UN Special Rapporteur on unilateral coercive measures and human rights）杜漢（Alena Douhan）5月17日指出，對中國大陸單邊制裁，以及外國企業「過度遵守」制裁措施，不但增加大陸失業率，且在新疆等地造成經濟混亂，從而損害弱勢群體的人權。

杜漢於5月6日至5月17日訪問中國大陸，會見北京、深圳和新疆的政府部門、企業、民間團體等，研究單邊制裁對中華人民共和國的負面影響。

據聯合國網站新聞稿，杜漢表示，單邊制裁和外國企業過度遵守此類措施，造成商業活動減少、工作崗位流失，從而導致社會保護計劃中斷，不成比例地影響最脆弱的群體，特別是在勞動密集型部門，包括婦女、老年人和所有非正規就業者。

杜漢稱，新疆受到影響的影響尤其嚴重，因主要經濟部門和國際供應鏈擔心與該地區商業及生產活動產生聯繫，會受到制裁和干擾，她表示，收到有關第三國裁員、生產中斷，以及國際人道主義項目暫停等消息，都導致國際負面影響的溢出效應。

據華盛頓戰爭研究所（ISW）指出，北京正在以杜漢作為聯合國專家的資歷，來加強其反對西方制裁和人權敘事的言論，包括大陸外交部、新華社和環球時報等皆贊同杜漢提出的論述。

ISW資料顯示，特別報告員是聯合國人權理事會（United Nations Commission on Human Rights）任命的無薪獨立專家，杜漢是白俄羅斯國立大學國際法教授，自2020年擔任聯合國單邊脅迫措施和人權問題特別報告員。

她此前曾敦促解除對卡達、伊朗、委內瑞拉、辛巴威和敘利亞的單邊制裁。此外，ISW引述非營利組織「聯合國觀察」的2022年報告指出，杜漢曾在2021年收到中國政府的20萬美元捐款。

杜漢將於2024年9月向聯合國人權理事會提交國別訪問報告。

人權 新疆 聯合國

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