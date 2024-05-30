香港47人「串謀顛覆國家政權」案 16名不認罪被告今判決

路透社報導，香港高等法院今天周圍戒備森嚴，即將對16名民主黨人進行「顛覆罪」的判決，批評者稱這可能對反對派民主運動和全球金融中心的聲譽產生重大影響。

報導稱，三年多前，警方在黎明時對香港各地的住宅進行大規模突襲搜查，逮捕了 47 名民主黨人，後來根據中國實施的國家安全法，指控他們「串謀顛覆國家政權」。

隨著監獄車輛開始將 16 名被告送上法庭，數十名警察和車輛在高等法院區域巡邏。一些支持者連夜排隊以確保席位。「我來是因為這是一個關鍵階段和一個歷史時刻（對香港來說），」一位35歲的趙姓男子說，他在午夜開始等待。 「他們（民主黨人）都為自己和香港人民挺身而出，希望做出改變。」

被告中有多位知名香港民主派人士，據BBC中文網，按照起訴文件上的順序，這47名被告人分別是戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、「李伯盧」吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、鄭達鴻、徐子見、楊雪盈、彭卓棋、岑子杰、毛孟靜、何啟明、馮達浚、劉偉聰、黃碧雲、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、「快必」譚得志、胡志偉、施德來、朱凱廸、張可森、黃子悅、伍健偉、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、「慢必」陳志全、鄒家成、林卓廷、范國威、呂智恆、「長毛」梁國雄、林景楠、柯耀林、岑敖暉、王百羽、李予信和余慧明。

路透報導稱，這場刑事審判是針對香港民主反對派的最大規模刑事審判，受到國際社會的密切關注，來自美國、英國和歐洲的外交官出席了法庭訴訟。到目前為止，47名民主黨人中有31人認罪，16人堅稱無罪。四名被告已成為檢方證人。

據香港01，民主派「35+」初選案，16名否認串謀顛覆國家政權罪的被告，在2023年歷長達近1年的審訊後，3名國安法指定法官將於5月30日起，在西九龍法院宣讀裁決，並預留兩日聆訊。司法機構已安排合共410個公眾席，旁聽人士需排隊取籌。

報導稱，今早已有多國領事到法院外排隊輪候，包括美國、法國、德國、義大利、愛爾蘭、捷克、及歐盟代表。歐盟駐港澳辦事處副主任 Matthias Kaufmann表示，歐盟及其成員國一直密切關注案件，47人案是一個引人注目的案件，自被告被捕起，一直在密切關注事件。

這樁被稱為「47 名民主黨人案」的審判案件，主要圍繞2020年7月區議會選舉的一次非正式預選投票，檢察官稱這是一次旨在癱瘓政府的「惡性陰謀」。民主黨人則堅稱，這是一次非正式的嘗試，目的是在全市選舉中選出最有力的候選人，以贏得香港立法機關的歷史性多數席位。

據司法機構網站稱，高等法院三位法官預計將在周四和周五舉行的聽證會上做出裁決。路透報導說，自2021年2月28日以來，大多數被告已被拘留超過1000天，並接受了馬拉松式的保釋聽證會。美國等國批評此次審判具有政治動機，並呼籲立即釋放被告。