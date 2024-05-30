中埃發表聯合聲明支持彼此核心利益 埃及表明支持中國實現統一

據新華社昨深夜報導，大陸國家主席習近平昨會見對中國進行國事訪問的埃及總統塞西，兩國發表《關於深化全面戰略夥伴關係的聯合聲明》，其中兩國元首強調，雙方應堅定支持彼此核心利益，照顧彼此關切，支持彼此的反恐努力。埃方強調繼續堅定恪守一個中國原則，台灣是中國不可分割的一部分，支持中方在涉及自身主權和領土完整問題上所秉持的立場，支持實現中國統一，反對外部勢力干涉中國內政。

中方則強調將繼續支持埃方維護國家主權和領土完整、反對外部勢力以任何名義干涉其內政的正當權利，支持埃方在面臨挑戰時維護自身安全與穩定的正當權利，支持埃方維護自身水安全、糧食安全和發展利益的正當權利。

埃及是國際救援力量進入巴勒斯坦拉法口岸的必經之地，聯合國負責人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯(Martin Griffiths)今年2月曾警告說，如果以色列對加薩拉法(Rafah)進行軍事行動，那麼聚集在拉法的巴勒斯坦人可能會大批湧入埃及境內。

聯合聲明中，中國大陸力挺支持埃及主權領土完整，反對外部勢力干涉埃及內政，可能讓以色列試圖以攻擊拉法，造成加薩難民湧入埃及的實質效果，發生嚇阻作用。

聲明並申明，兩國元首對雙方全面戰略夥伴關係所取得的豐碩成果表示滿意，有助於促進兩國發展繁榮。中國在基礎建設、交通、鐵路、造船、建築、投資、太空科學等領域參與了多個埃及大型經濟項目建設，其中包括參與建設新行政首都中央商務區、建成齋月十日城電氣化鐵路、投資中埃泰達蘇伊士經貿合作區、發射埃及2號衛星等。

此外，雙方加強金融合作，續簽本幣互換協議，埃及成功在華發行熊貓債；在國際經濟舞台上增進協調，其中包括埃及加入亞洲基礎設施投資銀行並舉辦該行2023年年會、2023年正式加入新開發銀行、2024年成為金磚機制成員。

由於中埃建立全面戰略夥伴關係今逢10週年，習近平和塞西並宣布今年為「中埃夥伴年」，將舉辦一系列外交、經貿、投資、文化和旅遊活動，以促進和推動雙邊各領域關係發展。

兩國並同意努力推動產業本土化和技術轉移，並將其作為未來幾年中埃合作的優先方向；將努力擴大中國在埃產業投資，包括電動車製造、電子設備、太陽能板製造、化學工業、建築材料以及現代農業技術等領域；雙方並將探討用兩國本幣進行貿易結算；加強在新聞、文化、科學、人工智慧和學術領域的合作。

昨天大陸外交部公布習近平與塞西的會談內容中，雙方曾就巴以衝突交換意見。習近平指出，本輪巴以衝突造成巴勒斯坦大量無辜平民傷亡，加薩人道局勢極為嚴峻，中方深感痛心。當務之急是立即停火止戰，避免衝突外溢衝擊地區和平穩定，防止更嚴重的人道危機。 「兩國方案」是解決巴勒斯坦問題的根本出路。中國堅定支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國。

他說，中方讚賞埃方為推動局勢降溫和實施人道救援發揮的重要作用，願同埃方一道，繼續為加沙民眾提供力所能及的幫助，推動早日全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題。

塞西表示，埃方高度讚賞中方在巴勒斯坦問題上始終主持公道，堅持正義立場，願同中方保持密切溝通，推動加薩地區緊張局勢盡快緩解。