六四前後 港維園辦家鄉嘉年華

香港廿三條立法後首個六四事件周年，香港多個廣東、福建同鄉社團將在維多利亞公園舉辦市集嘉年華。主辦者稱，不擔心有悼念活動，保安措施會由香港警方負責。

香港福建社團聯會、香港廣東社團總會等廿八個省級同鄉社團六月一日至五日在維多利亞公園舉辦「第二屆同鄉社團家鄉市集嘉年華」。廣東社團總會第一執行主席鄧清河表示，嘉年華主要由各同鄉社團自行出資，亦有向港府申請「同鄉文化推廣計劃」資助，暫時未知結果。但港府文體旅局、政制局、保安局、民青局被列為這次活動的支持單位。

香港過去每年六月四日前後，都會在維多利亞公園舉辦六四紀念活動。二○一九年香港警方以新冠疫情為由，未發放不反對通知書，相關的燭光晚會未能舉辦，其後中共人大常委會頒布港區國安法，相關活動不再舉辦。今年則是香港基本法廿三條國安本地立法後第一個六四周年日。

福建社團聯會副主席佘德聰說，並非刻意選擇在六四期間舉辦活動，是按維園的空檔及排期決定。今年活動保安安排與去年相同，入場人士須接受安檢，大會沒有聘請保安，有與警方保持聯絡，但不清楚屆時警力安排。

「家鄉市集嘉年華」設有約二百廿個攤位，其中一成是熟食攤檔，提供青島啤酒、天水麻辣燙、烤全羊等食物，屆時還會有特色文藝表演、非物質文化遺產展覽等。活動設有抽獎，三百份獎品總值逾七十萬港元，實物除小米、華為手機，還有黃金六兩。