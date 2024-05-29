香港又1人網上匿名發文煽動 涉嫌違反國安條例被捕

據中新社報導，繼28日香港特區政府警務處國家安全處（國安處）以涉嫌違反《維護國家安全條例》下「煽動意圖的相關罪行」拘捕6人後，國安處29日在港島區再以相同罪名拘捕1名53歲女子。截至目前案件被捕人數已增至7人。

報導稱，香港國安處28日在包括大欖女懲教所的全港多區採取執法行動，拘捕6人，包括1男5女，年齡介於37歲至65歲。

香港警方指出，自2024年4月開始，1名正在還押的女子通過至少6人，在一社交平台專頁以匿名方式持續發布具煽動意圖的帖文，挑起香港市民對中共中央政府、特區政府及特區司法機構的「憎恨」，並意圖煽動網民組織或參與非法活動。

港警表示，除1名正被還押的被捕者外，其餘人員現正被扣留調查。 警方重申，「煽動意圖的相關罪行」屬嚴重罪行，最高可被判處監禁7年。執法行動仍然繼續進行，不排除將有更多涉案人士被拘捕。

據港媒報導，29日被捕人員為此前一名被捕人員的妻子。