兩岸觀光至今未解 國台辦：民進黨在搪塞

國台辦發言人朱鳳蓮在昨日記者會中兩度被問及兩岸觀光議題，她表示，自去年五月十九日大陸方面宣布恢復接待台灣居民來大陸團隊遊以來，台灣方面遲遲不作回應，「禁團令」至今未得到解除，島內旅遊業界強烈不滿。民進黨當局應正視台灣民眾和旅遊業界訴求，為兩岸旅遊恢復正常創造條件。

朱鳳蓮表示今年四月廿八日，大陸旅遊主管部門已宣布大陸居民赴台旅遊相關安排，善意回應台灣民眾和旅遊業界的期待。現在的問題是民進黨當局遲遲未作出回應，不斷地拿「誰先釋出善意」作搪塞和阻撓；民進黨當局拒不解除台灣民眾赴大陸團隊遊禁令，是在實質性剝奪台灣民眾的正當權益，侵害台灣旅遊業界的利益。

陸委會副主委梁文傑昨天上午在立法院外交及國防委員會中表示，不論陸生來台或兩岸觀光，問題都在於中共的態度，其實都在「一念之間」。現在陸方開了很小的門，我方在處理時也須重視對等尊嚴。他表示，很多人把觀光團或陸生當作是兩邊有沒有善意的表現，但五二○至今，其實對方對我們沒有什麼善意，因此開放幅度和規模，我方有自己的步驟。