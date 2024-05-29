國台辦批賴總統就職演說 陸委會：謾罵無助兩岸互動

針對總統賴清德的就職演說，中國大陸國台辦今天聲稱，「民進黨當局」所作所為是「戰爭的推手」。陸委會對此表示無法接受，並強調謾罵恫嚇無助兩岸良性互動，呼籲北京當局與台灣民選政府溝通對話。

陸委會今晚發布新聞稿表示，國台辦的例行記者會針對賴總統的520就職演說內容，批判為「戰爭的推手、台海局勢的亂源」，這種非理性言論，台灣人民無法接受，陸委會對此深表遺憾。

陸委會說，賴總統就職演說向對岸闡明，政府將站穩中華民國憲政體制；延續「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀；以對話取代對抗、交流取代圍堵；以追求台海和平、互利互惠、共存共榮為共同目標，已釋出充分善意。北京當局應用心體會，與台灣相向而行，透過善意的堆疊形成正向循環，推進兩岸關係良性互動發展，回應雙方民意及國際社會的共同期待。

陸委會強調，台灣人民熱愛和平、與人為善，未來政府將遵循台灣主流民意，以自信、穩健、負責任、團結的態度，推動兩岸事務。

陸委會再次呼籲，北京當局應和台灣民選合法政府進行溝通對話，尋求合作互利之道。