繼毛澤東大道後 柬埔寨金邊道路命名習近平大道

柬埔寨首都金邊繼「毛澤東大道」後，柬埔寨總理洪馬內28日宣布，將金邊一條由中國融資承建、全長48公里的道路命名為「習近平大道」，藉此感謝中國國家主席習近平對柬埔寨發展做出的「歷史性貢獻」。

綜合新華社、高棉時報（Khmer Times）等媒體報導，柬埔寨官方28日在其總理辦公室「和平宮」舉行命名儀式，洪馬內（Hun Manet）宣布，將金邊三環路自一號公路至四號公路之間的路段命名為「習近平大道」。

洪馬內還說，在習近平和柬埔寨領導人關心和推動下，柬中關係進入「歷史最佳時期」。為感謝習近平對柬埔寨發展的歷史性貢獻，柬政府決定將上述路段命名為「習近平大道」，與金邊現有的「『毛澤東大道』交相輝映，彰顯柬中傳統友誼的歷史傳承」。

中國駐柬埔寨大使王文天則說，「習近平大道」成為兩國關係「歷久彌新、繼往開來」的新里程碑，中方願與柬方沿著「這條鐵桿友誼賡續傳承的金光大道」攜手共進，開創「新時代中柬命運共同體」更加光明的美好未來。

綜合柬中時報及高棉時報報導，這條「習近平大道」及金邊三環路其餘路段全長52.9公里、寬22公尺，由中國的上海建工集團承建，耗資4.64億美元（約新台幣15億元），是柬埔寨史上造價最昂貴的道路，雖由柬埔寨政府出資，但中國也為此提供優惠貸款。

在金邊，1965年8月建成、已為人熟知的「毛澤東大道」，是金邊重要交通要道，兩旁豪華飯店、銀行、航空公司、高級餐廳林立，成為金邊繁華的商業區。中國官方資料則指稱，這條全長5公里、寬10公尺的道路，是由時任柬埔寨國王施亞努（Sihanouk）倡議興建。