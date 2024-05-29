中菲對話溝通大門敞開 陸外交部：關鍵是要有誠意

針對菲律賓總統小馬可仕發表涉南海言論，大陸外交部發言人毛寧29日表示，在南海升級局勢、頻頻挑釁的不是中方，而是菲方。中方同菲律賓對話溝通的大門是敞開的，但關鍵是對話要有誠意，對話成果要落到實處，而不是口頭上說要對話，行動上卻不斷地挑釁和生事。

中國青年報報導，小馬可仕指出，大陸海警提出的新規則可能導致外國人在南海被拘留，這令人擔憂會使局勢升級。他還稱菲律賓將利用與大陸的接觸來停止「侵略行動」，並且允許菲律賓漁民在南海捕魚，

毛寧指出，「海警機構行政執法程序規定」的實施旨在規範海警機構行政執法程式，更好地維護海上秩序，符合國際的通行做法。任何個人和實體只要不存在不法的行為，就沒有必要感到擔憂。

她表示，在南海升級局勢、頻頻挑釁的不是中方，而是菲方。中方同菲律賓對話溝通的大門是敞開的，但關鍵是對話要有誠意，對話成果要落到實處，而不是口頭上說要對話，行動上卻不斷地挑釁和生事。