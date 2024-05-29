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中國副外長馬朝旭5月30日至6月2日訪美

中央社／ 台北29日電
大陸外交部副部長馬朝旭。（新華社）
大陸外交部副部長馬朝旭。（新華社）

中國外交部發言人毛寧今天宣布，中國外交部副部長馬朝旭將於5月30日至6月2日訪問美國，屆時將與美國副國務卿康貝爾（KurtCampbell）舉行磋商，並與美國各界人士代表進行接觸和交流。

在馬朝旭訪美前，中共中聯部長劉建超曾於1月上旬訪問美國，當時正值台灣正副總統及立法委員選舉投票前不到1週；而馬朝旭這次訪問美國，則是在總統賴清德就職後僅10天。因此，台灣議題被視為馬朝旭此行與美方可能觸及的焦點之一。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，有中國媒體提問，美國國務卿布林肯（AntonyBlinken）訪中時，中美雙方達成5點共識，其中包括雙方同意保持高層交往和各層級接觸，近期中美之間是否有高層交往或各層級互訪？毛寧在回答時，作上述宣布。

外交部 美國

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