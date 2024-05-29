多次空拍金門 陸博主譏我守軍看到無人機就嚇得跑光光

我金門二膽守備隊本月25日發現一包有政治口號紙張的膠帶綑綁紙盒，金防部研判是大陸典型認知操作伎倆。但大陸博主《研究星星二十年》29日跳出來表示，「沒錯，在下不才，正是那個投放『文宣』的『認知戰作戰人員』。」

從《研究星星二十年》個人微博來看，除了空投文宣品，《研究星星二十年》已不只一次透過空拍機窺視我金門軍事基地，並嘲諷金門守軍為「草莓兵」，台灣花大錢買的干擾槍完全沒用，看到大陸的無人機就「嚇得跑光光」。

《研究星星二十年》29日在大陸《觀察者網》發文稱，「我用無人機向金門二擔島（台灣稱二膽島）空投了『傳單』」；「順便介紹下，本人坐標福建廈門，是一個無人機飛行發燒友，平時就喜歡搗鼓些無人機，拍一拍祖國的大好山河。而且身處對台『前線』，對台灣多一些關心也是自然的。」

據《研究星星二十年》表示，這並非他第一次飛到金門二膽島了，第一次是在今年3月29日下午，在廈金海域飛無人機航拍景色時，無意拍攝到金門二膽守備隊在運送彈藥油料補給。

「這我可就來精神了，操縱著無人機飛向二擔島看看情況，沒想到台灣的士兵看到我的無人機後，紛紛四散躲避，甚至剛搬下的彈藥箱都無人顧及。」

由於影片引發兩岸網友關注，「台灣『國防部』為了掩蓋自己的無能一再說謊，為了打臉他們的謊言，我又在4月1日、8日飛了兩次二擔島，徹底將台灣軍隊腐敗無能的真實嘴臉讓島內外看個一清二楚。」

《研究星星二十年》表示，有了這幾次的經驗，他預判今年5月20日賴清德一定會說「分裂祖國」的台獨宣言，所以他早早決定要在5月20日之後將大陸民眾「反獨促統」的心聲投放過去。

對於對台空投文宣要寫些什麼？《研究星星二十年》還特別請教復旦大學國際政治系教授沈逸。

《研究星星二十年》稱，一切準備妥當，25日清晨4點多，他就驅車到廈門環島路。近5點雨開始變小，到5點30分徹底停了。他趕緊將無人機準備好，就迅速起飛了。

他形容，飛行過程非常順利，經過5分鐘的飛行，就到了二膽島上空。據《研究星星二十年》表示，帶著「反獨促統」文字的盒子被精準地落在二膽島軍營操場的正中央。

空投過後，他並未立即發出影片，想看看台灣內部反應如何。「但蹊蹺的是，一切靜悄悄，台灣島內並沒有任何相關消息。」一直等到他發布了影片，台灣的軍方才回應。「所以估計我不發消息的話，台軍方就裝作什麼都未發生。」

為了驗證他的想法，《研究星星二十年》26日中午12點發出他拍攝的影片，果然台灣軍方在39分鐘後發出消息，說二膽守備隊在「海灘」上見到了簡體字的的文宣。