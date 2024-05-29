劉建超晤日本外相：籲理性看待大陸發展　妥善解決核廢水排海問題

正在日本訪問的中共中央對外聯絡部部長劉建超，29日在東京會見日本外相上川陽子。劉建超表示，日方應客觀理性看待中國大陸發展，恪守一個中國原則，妥善解決核廢水排海問題，為中日關係發展排除障礙。

上川陽子表示，為令日中之間的課題及未解決的事項取得進展，希望實現外長互訪，希望劉建超向中共中央政治局委員、外交部長王毅轉達。

中共中央對外聯絡部官網發布，劉建超表示，去年年底，中共總書記習近平同日本首相岸田文雄在舊金山會晤，再次確認全面推進中日戰略互惠關係，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係，為雙方指明了努力方向。

劉建超指出，當今世界變亂交織，中日關係實現健康穩定發展，不僅符合兩國人民根本利益，也將為亞洲和世界注入穩定性和正能量。雙方要落實好兩國領導人達成的重要共識，加強政黨交往，推動恢復各層級、各領域人員往來，促進戰略界、學術界、地方、民間等交流，真正樹立對彼此正確認知。

劉建超提到，日方應客觀理性看待中國大陸發展，恪守一個中國原則，妥善解決核廢水排海問題，為中日關係發展排除障礙。

上川陽子表示，去年11月日本首相岸田文雄同大陸國家主席習近平在三藩市成功會晤，幾天前兩國政府首腦在首爾深入交流，雙方一致同意進一步開展各層級溝通，這對推進日中戰略互惠、構建穩定的日中關係至關重要。

上川陽子指出，日方願同中方加強外交、人文等領域高級別溝通對話，就氣候變化等議題進行合作，攜手應對全球挑戰。党際交往是日中關係的重要支柱，相信此次中共代表團來訪有利於加強日中黨際交流合作，推動日中關係改善。