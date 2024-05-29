雙航艦訓練提前展開？福建艦和遼寧艦同時現身遼東半島

繼5月1日順利完成首次出海試航後，大陸第三艘航艦福建艦，於近期開啟了第二次海試任務，但與之前不同的是，這次上海海事局僅通報福建艦離港，卻沒有劃設禁航水域，反倒是大連海事局發布渤海和黃海海域執行軍事任務的航行警告，因此福建艦的去向引起高度關注。

環球網報導，這幾天一張衛星照片在國內外社交媒體上瘋傳，據稱有網友透過商業衛星發現福建艦已經北上至渤海和黃海海域，有可能準備在此處開展第二次海試。

從照片上可以看到，衛星確實在遼東半島附近海域拍攝到一艘航空母艦，但需要注意的是，由於照片解析度太過模糊，僅從大概輪廓上還無法確定這艘航艦一定是福建艦。

但如果假設這艘航艦是福建艦，那麼它為什麼要遠離東海試航區域，一路北上到渤海海域開展海試。目前最普遍的看法認為，福建艦此行是前往遼寧接收艦載機，並在就地開展艦載機起降訓練。

這種觀點的依據是，一方面殲15和殲35的生產廠家位於遼寧，去年衛星照片就曾拍攝到這兩款艦載機已經進駐當地某海軍航空兵基地訓練的場景。

另一方面，先前大連海事局曾發布黃海北部執行軍事任務的航行警告，日期從5月24日至6月11日，共計19天，如果這則航行警告與福建艦第二次海試有關，這就代表福建艦將在此期間進行耗時更長、更重要的測試，一些觀點根據大陸目前兩艘航艦的海試歷程認為，這項測試很有可能與艦載機起降有關。

其次，除了那張「福建艦疑似現身渤海灣」的照片外，近期社交媒體上還流傳著另一張衛星圖片，據稱是遼寧艦和福建艦在預設的禁航區內活動，其中遼寧艦位於距離解放軍某訓練基地114公里的渤海海域，而福建艦則在大連港東南77公里處。

從照片來看，兩艘航艦的實際相距並不遠，而這個距離也引發更多猜測，因為正好滿足殲15艦載機開展跨甲板訓練的需求。

所謂的「艦載機跨甲板飛行」，是航艦編隊常見的訓練科目之一，簡而言之就是讓艦載機在另一艘航艦或兩棲攻擊艦甲板上起降。

先前美國海軍與日本和英法等盟友舉行聯合軍演時就經常演練此類操作，這不僅是為了展示美國與盟友的親密關係，同時也能確保在美軍航艦和兩棲攻擊艦失去戰鬥力的情況下，美軍艦載機聯隊仍可以繼續作戰。

對於已經有兩艘航艦服役的解放軍而言，艦載機跨甲板飛行自然也是必不可少的訓練科目之一，解放軍海軍早已在山東艦和遼寧艦的基礎上累積較多的訓練經驗，但在遼寧艦和福建艦上開展此類訓練卻尚屬首次。

不過，先前曝光的遼寧艦改造照片證明，這艘滑躍型航艦將具備搭載和起降殲35等新型艦載機的能力，這或許也能代表遼寧艦與福建艦此次在渤海和黃海海域開展艦機聯動的可能性很大。