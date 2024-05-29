陸副外長馬朝旭明起訪美四天 將與美副卿坎伯舉行磋商

大陸外交部發言人毛寧在回應記者相關詢問時表示，應美方邀請，外交部副部長馬朝旭將於5月30日至6月2日訪問美國，同美國常務副國務卿坎伯舉行磋商，並同美國各界人士代表進行接觸和交流。

29日下午在大陸外交部例行記者會上，記者提問稱，前不久美國國務卿布林肯訪華時，中美雙方達成五點共識，包括雙方同意維持高層交往和各級接觸。發言人可否介紹一下，近期中美之間是否有高層交往或各層級的互訪？毛寧順勢做了以上回覆，宣布馬朝旭對美四天訪問訊息。

近日美中之間的交流更為頻密。美國國務院27日表示，國務院負責中國與台灣事務的亞太副助卿藍墨客23日（台北時間24日）與大陸外交部邊界與海洋事務司司長洪亮舉行海洋對話，美方表達對正在舉行的中共軍演的高度關切。而洪亮則警告美國不要插手介入中國與鄰國間的海上爭議，並要求美方立即停止支持縱容「台獨」勢力，把不支持「台獨」的承諾落到實處。

而今天大陸國防部長董軍啟程赴新加坡，出席第21屆香格里拉對話會並訪問新加坡。據美國五角大廈日前揭露訊息，董軍將與美國防長奧斯丁在香格里拉對話會的場邊舉行單獨會晤。如今中方又宣布美中外交部門的副部長層級的磋商即將在華府舉行，由往訪的馬朝旭與美國務院副國務卿坎伯進行會談。值得注意的是，馬朝旭訪美時程與新加坡的香格里拉對話會時間高度重疊。

美中之間上一次外交部門副部長層級的會談可能要追溯到2021年7月前美國副國務卿雪蔓訪中，當時因疫情原因，她在天津與時任大陸外交部副部長謝鋒進行會談。