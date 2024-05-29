泰國總理再度訪港 李家超：談雙邊合作

香港行政長官李家超今早會晤正在香港訪問的泰國總理賽塔（SretthaThavisin），兩人就雙邊合作發展機遇進行交流。

李家超在社交平台留言表示，賽塔繼2023年10月訪問香港後，近日再度來訪，他今早與賽塔會面。

他說，香港和泰國關係密切，在各方面都有交流，比如今年4月香港舉行了潑水節，即是慶祝泰國傳統節日的盛事，也是促進泰國和香港民眾之間相互理解和文化交流的活動。

在經貿方面，泰國是香港在東協成員國中的第4大貿易夥伴；2023年，泰國與香港的貿易總額為190億美元（約新台幣6140億元）。

李家超表示，香港和泰國之間存在著前所未有的合作機遇，「我們會推動加強政府和企業層面的交流，促進雙邊經濟和文化聯繫，深化合作，實現互利共贏」。