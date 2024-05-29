中共第三次圍台軍演有5大不同 專家：正進行武力犯台「冷啟動」演練

專家觀察，2022、2023到2024年三次的圍台軍演，中共基本上將「武力犯台作戰中的幾個科目，特別是所謂的聯合封鎖作戰、聯合火力打擊作戰這兩項，」抽出來做演練，但對比前兩次演習，今年這次的圍台軍演，不論是強度或是規模，均不及前兩次這麼嚴重，

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，第一次中共圍台軍演，解放軍出動遠程火箭彈對台海中線進行實彈射擊，甚至還發射彈道飛彈越過台灣上空；第二次圍台軍演，也有出動山東號航艦戰鬥群抵達台灣以東，進行艦載機起降訓練，「這兩大特徵，在今年的演習都沒有。」

第三次圍台軍演有5大不同

而跟前兩次圍台軍演相比，中共此次演習則出現以下5點不同：

1. 中共首次將4個外離島：金門、馬祖、烏坵、東引納入演習區。

2. 海警船的大量參與，擔任支援及次要的作戰任務。

3. 沒有提前宣布，無預警於23日上午7點45分進行。

4. 演習名稱後面標A，代表可能還會有B、C、D……等一系列演習。

5. 軍演期間，2位央視記者登艦出海進行報導，加大宣傳力道。

揭仲觀察，中共這次連兩天的軍演，與其自今年2月以來頻繁進行的「機艦聯合戰備警巡」模式高度類似，不排除是這個模式的擴大版與加強版。自今年3月至5月16日止，解放軍一共做了9次「機艦聯合戰備警巡」，換算下來，每個月約進行3次。其特徵為，演習沒有任何預警，一宣布就即刻開始，且根據國安局的評估報告，演習科目多與武力犯台高度相關，包括：夜間航行、空中加油，甚至連登陸艦、掃雷艦均被動員參加。

如果這次圍台軍演，真的是解放軍「機艦聯合戰備警巡」的擴大與強化版，代表北京當局「將頻繁進行這類無預警的演習」，這將對國軍第一線的海、空軍，造成非常嚴重的負荷。

從海上來看，國軍現有的軍艦數量，已難以應付中共龐大的軍艦、海警船實施的灰色地帶威脅，必須出動海巡進行協助；從空中看，1月13日賴清德確認當選以後，解放軍機也出現「刻意朝台灣陸地進逼」的意圖，且是速度較快的主戰機。這將增加國軍第一線人員的負荷，且一不小心，兩岸就會擦槍走火。

北京於5/23、24連兩日進行「聯合利劍2024A」圍台軍演。取自微信公眾號@東部戰區

國軍宣傳戰占上風

至於此次國軍對中共圍台軍演的因應作為，揭仲給予好評。首先是事先就掌握共軍機艦的調動，對軍演做出預警與準備。也由於國軍早已有所準備，因此在宣傳戰方面，比中共更占了上風。

例如國軍F-16V戰機，透過AN/AAQ-33「狙擊手先進標定莢艙」監控共機畫面，「讓國人覺得，共軍就在國軍的槍口之下，且渾然不知。」這個畫面，已是民眾對中共這次圍台軍演中，最深刻的印象。

但在宣傳戰底下，是否有軍事情資被對方掌握，更值得大家關注。前海軍新江艦長呂禮詩指出，從畫面研判，那架被F-16V鎖定的戰機，是解放軍的新式「電戰機」殲-16D，F-16V的「狙擊手先進標定莢艙」，是透過殲-16D戰機散發出來的熱能，「被動」接受紅外線進行監控，因此不會觸發殲-16D的任何警報。

但兩機相距過近，F-16V將拍到的訊息回傳，過程中，其電磁情報可能會被殲-16D探知，「大家當然很興奮，但也要注意對岸掌握了我們F-16V戰機多少的電磁情報。」

海軍現有艦艇，光噸位就差對方很多

另外，透過這次圍台軍演，驗證了海巡署「平戰轉換」相當成功，補足海軍艦艇數量上的不足，承擔一部分的監控、驅離任務。但事情總有兩面，海巡署的成功，也顯示過去台灣造艦計畫的缺失。

過去這幾年下來，700噸級的沱江級防空型巡邏艦，由於噸位小、火力強大，成為「不對稱作戰」的最佳代言人，但這些小船，實務上很難應付中國近來加大的灰色地帶威脅。此次圍台軍演，中國央視公布台灣沱江級艦監控中國052D型飛彈驅逐艦的畫面，「700噸去監控7500噸，聽到噸位，就知道差很多。」

呂禮詩說，沱江級艦主要建材為鋁合金，如果真的要與中共的船艦進行「艦體對撞」的攔截，並不經撞，上面配備的火力，例如雄三、雄二等反艦飛彈，一但動用就進入「戰爭層次」。難以應付中國的灰色地帶威脅，這也是近來海軍為何急著進行3000噸級的輕型巡防艦計畫。

沱江級防空型巡邏艦，由於噸位小、火力強大，成為「不對稱作戰」的最佳代言人。中華民國海軍

冷啟動是什麼？

從解放軍這幾次進行的圍台軍演，也可看出北京正對武力犯台的「冷啟動」進行演練。

所謂的冷啟動，是以聯合作戰型態發起72至96小時先發制人的「閃擊行動」，目的是達成戰爭的突然性，避免因過長的軍事動員，導致相關徵候遭對手偵知，而失去突襲的機會。

解放軍的軍艦在出港前，未必知道自己的真正任務，甚至有些艦艇原本就在相關海域，進行其他訓練，卻臨時被徵調參與圍台軍演，「許多人說，不要讓解放軍越過巴士海峽、宮古海峽，但你不確定，他們通過宮古海峽、巴士海峽，甚至抵達台灣東部海域時，真正目的是什麼，等到他們瞬間發起戰爭，我們可能就來不及因應。」

「我們經常講說，如果有一天解放軍要對台動武的話會集結，可是我們這一次有看到集結嗎？沒有！」呂禮詩強調，關鍵原因在於解放軍的機、艦數量，「已經多到跑來跑去，我們也不認為它叫集結了。」數量之外，隨著近期多款新式裝備投入，包括殲-20隱形戰機、055型飛彈驅逐艦，在質方面，解放軍也有顯著提升，現階段兩岸的戰力傾斜相當嚴重，面對中共的步步進逼，台灣必須謹慎以對。

兩岸軍事衝突的可能樣貌

解放軍三次演練的圍台軍演，當然與實際的「武力犯台」有所差距。許多軍事專家就直言，由於防空、反艦飛彈密度過高，加上雙方各自擁有的電子干擾能力，萬一真的開打，「台海恐怕會完全淨空，不會有船跟飛機航行在這個區域。」

再加上解放軍船艦要突破美日台封鎖，駛入宮古海峽、巴士海峽等戰略要道，「圍島」實屬不易。

但戰爭是敵我雙方的互動行為，其中牽涉多項變數，再加上這些困難，解放軍也在克服當中，台灣民眾不宜將這些擺在眼前的威脅，僅當作是「一場戲」。

揭仲指出，兩岸是否發生軍事衝突，啟戰與否，取決於中共的行動，解放軍可能在開打前，就先派出艦隊跨過宮古海峽、巴士海峽等戰略水道，進入台灣東部的西太平洋，在尚未進入交戰狀態前進入戰術位置，「走的是公海，你能攔截他嗎？要攔的話，就是我們先開火了。」

例如，從這次演習就可觀察，在軍演開始前的21、22日，台灣周邊就出現許多解放軍軍艦，可能就是在做相關的準備。「如果中共武力犯台，美、日自動與其交戰，那我們就不用擔心這個事情，但是問題是誰知道？變數太多，也忽略中共對相關狀況的一個準備。」

推演真實兩岸衝突的戰爭階段，第一階段，北京當然不會派遣機艦進入台海，但一定會大量的電子作戰，以掌握台海的「制電磁權」。掌握「制電磁權」後，解放軍會再透過「聯合火力打擊」，透過各式精準彈藥削弱國軍的海、空軍，以及地面設施。接著才是進行聯合登島作戰，大量船艦湧入台海運兵上島。

揭仲說，武力犯台作戰對中共來講，絕對不是輕而易舉的，但解放軍現在就是不斷透過相關演練，讓部隊熟悉戰時的任務，並盡可能接近戰時的位置進行訓練，「政治施壓當然是主要目的，但也絕對不能低估背後的軍事意義。

（本文出自2024.05.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）