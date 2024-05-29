對台軍演會常態化？大陸國台辦：台獨不止則解放軍行動不停

共軍日前位台島周邊開展「聯合利劍—2024A」演習。至於後續會否有「B」、「C」以至常態化，大陸國台辦發言人朱鳳蓮29日表示，台獨挑釁一日不止，解放軍捍衛國家主權和領土完整的行動就一刻不停。

朱鳳蓮在大陸國台辦例行記者會上指出，賴清德一上任就猖狂挑戰一個中國原則，赤裸裸販賣「兩國論」，妄圖推動台灣問題「國際化」，繼續「倚外謀獨」「以武謀獨」，企圖將台灣推向絕路。

對此，大陸絕不容忍、不不姑息，不不為任何形式的台獨分裂活動留下任何餘地。解放軍在台島周邊開展「聯合利劍—2024A」演習，是對賴清德520講話謀獨挑釁的堅決懲戒，是對外部勢力縱容支持「台獨」、干涉中國內政的嚴厲警告，是捍衛國家主權和領土完整的正義行動。

朱鳳蓮指出，台獨挑釁一日不止，解放軍捍衛國家主權和領土完整的行動就一刻不停。