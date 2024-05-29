軍演後仍會開放陸客嗎？ 朱鳳蓮維持口徑請民進黨「創造條件」

兩岸在賴清德總統就職演說陷入僵局，兩岸的觀光能否在惡劣的兩岸關係下啟動備受關注，今天大陸國台辦例行記者會上港台媒體兩度提問開放陸客赴台團遊或自由行問題，國台辦發言人朱鳳蓮回應時仍強調是民進黨阻撓台灣團客赴陸，要求民進黨當局為兩岸旅遊恢復正常創造條件。

朱鳳蓮的回答雖未對開放陸客赴台遊鬆口，但仍維持必須由民進黨創造條件的既有口徑，並未以賴清德的就識演說是一篇「台獨自白」作為理由，完全否定賴任期內讓陸客來台的可能性。

香港中評社提問，兩岸觀光在賴清德上任後呈現僵局，對台灣業界衝擊甚大。台灣觀光旅遊業者日前紛紛喊話呼籲民進黨當局6月1日解除「禁團令」，恢復台灣方面組團赴陸旅遊，還給觀光旅遊業一個正常營運環境，請問發言人對此有何評論？

朱鳳蓮即回答說，自去年5月19日大陸方面宣布恢復接待台灣居民來大陸團隊遊以來，台灣方面遲遲不作回應，「禁團令」至今未得到解除，島內旅遊業界強烈不滿。民進黨當局應正視台灣民眾及觀光業訴求，為兩岸旅遊恢復正常創造條件。

其後，台灣中央社再提問，台灣商總理事長許舒博27日表示兩岸經貿穩定旅遊開放非常重要，預計月底會有團客開放的好消息。請問大陸方面會開放陸客團客赴台自由行嗎？

朱鳳蓮此時表示，4月28日，大陸旅遊主管機關已宣布大陸居民赴台旅遊相關安排，善意回應台灣民眾及旅遊業界的期待。現在的問題是民進黨當局遲遲未作出回應，不斷地拿「誰先釋出善意」作搪塞和阻撓。民進黨當局拒不解除台灣民眾赴大陸團隊遊禁令，是在實質剝奪台灣民眾的正當權益，侵害台灣旅遊業界的利益。