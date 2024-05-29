赴陸禁團令將解除？陸委會：規劃中 由交通部具體說明

陸委會副主委梁文傑29日赴立院外交國防委員會報告。就陸生來台及兩岸觀光等問題，梁文傑指，政府兩岸政策是一貫的，不論是歡迎陸生來台、或推動兩岸觀光，現在的問題在於中共的態度，我方處理也必須重視對等尊嚴。至於6月赴陸禁團令是否解除，他則表示，正在規劃中，具體要由交通部說明，「有可能由（行政院）院長（卓榮泰）來說明」。

立法院外交及國防委員會29日上午召開第22次全體委員會議，邀請國安局、外交部及陸委會就「第十六屆總統就職後國際暨兩岸情勢發展對我國安之影響」進行報告並備質詢。

梁文傑表示，賴清德此次就職演說，中共用各種方式解讀，但他認為賴清德講的基調不變，同時也是遵循中華民國憲政體制，不需要用訓詁學方式來解讀。每一個總統，用詞用字方式會不一樣，但有些原則仍相同，這當然就是包括中華民國憲法徵修條文及兩岸人民關係條例。

針對陸生來台問題，梁文傑說，政府兩岸政策是一貫的，不論是歡迎陸生來台、或推動兩岸觀光，現在的問題在於中共的態度，其實都在一念之間。他指出，如果願意，不管是陸生、觀光團，早就都可以開放。陸生跟觀光團，都是在疫情之後，中共把這些中斷，現在疫情結束，看不出來有什麼任何理由繼續暫停。

梁文傑強調，陸生來台灣是我一貫政策，去年甚至為歡迎陸生把陸生納入健保，此一長年來的問題都解決，所以賴總統陸生的政策，其實是跟蔡總統是一貫的。

被問及赴陸禁團令及兩岸觀光問題，梁文傑表示，關於赴陸旅遊團的問題，「我們正在處理規劃中」，具體的部分要由交通部來回答，但是必須說，中共現在所提出所謂只開放福建省民眾過來等的東西，都看我們當初和疫情前的情況是完全不一樣的，現在陸方等於是開了很小的門，那我方在處理此問題時也必須要重視對等尊嚴。

另，就國民黨立委王鴻薇及民眾黨立委張啓楷追問，在五月進入倒數後，尤其周五行政院院長卓榮泰將會赴立法院做施政報告，六月禁團令是否將可能會有好消息？梁文傑說，「有可能由院長來說明」，並再次強調，在考慮此一問題時，要看大陸到底有沒有做到對等性，到底有無善意。

梁文傑說，目前看起來，共軍兩天的軍演對很多台灣人民來說是並非善意，是不能接受的，但對觀光旅遊業，我們有自己的考量，所以這跟對方的態度和善意沒有太多關係，所以不論是陸生還是觀光我方都有自己的具體時間表，「都在規劃討論當中」。