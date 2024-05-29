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國會職權修法 中國官媒聚焦衝突與指責民進黨

中央社／ 台北29日電

針對台灣近日的國會職權修法與「青鳥行動」，美國之音29日報導，過去一週來，中國官媒針對國會職權修法的報導焦點都集中在立委之間的衝突，或是將矛頭指向總統賴清德與民進黨

美國之音報導，中國官媒環球時報28日晚間，以「又打起來了！」為標題報導台灣國會職權修法爭議，內容強調國民黨與民進黨立委的肢體衝突，並放上影片呈現衝突畫面。新華社與人民日報等中央級別的官媒則沒有對台灣國會職權修法做出任何報導。

報導指出，福建日報是為數不多針對「青鳥行動」做出報導的中國省級官媒。福建日報控制的「東南網」發布一篇文章引述台媒稱「賴清德是這一次揮動民粹大旗及發動台立法機構內戰的總導演」。

中國官媒多次引用反對民進黨的聲音批評台灣。環球時報25日報導稱「這個執政集團只會製造紛爭，睜眼說瞎話，凸顯了少數執政的荒誕與自由民主的淒涼」。另一家福建官媒「台海網」引用國民黨立委陳玉珍的話指出，民進黨民粹式的動員對國家和諧沒有幫助。

另外中國社群媒體上也有許多諷刺「青鳥行動」抗議者被收買的聲音，不只是網友指抗議群眾是「花錢雇的」，復旦大學國際政治系教授沈逸也在微博上稱，「說現場提供的免費食品種類不少，民進黨經費挺足的」。

不過也有少數網友對青鳥行動表示支持，例如一位中國網友在社群平台Threads上寫「在大陸真心的祝福台灣和台灣人，守護好華人世界最後一片淨土」。

修法 民進黨

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