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中國大陸壓迫台灣娛樂產業 蔡明彥揭3手法

中央社／ 台北29日電

多名在中國發展的台灣藝人，近期不約而同表態「反台獨」。國安局蔡明彥今天表示，中共對娛樂產業壓迫手法有3種，包括要求簽署相關認同書、威脅查稅要求配合政治操作、以活動人數管控為由，對活動方施壓。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥及相關部會，對總統就職後國際暨兩岸情勢發展對國安之影響做專案報告，並備質詢。

民進黨立委沈伯洋質詢，關切中國目前對藝人、娛樂產業幕後工作者的壓迫型態為何。

蔡明彥表示，以國安單位立場來說，不適合評論個別藝人，但整體娛樂產業壓迫形式有幾種，第1種是請藝人或經紀公司來簽署相關認同書，包括認同「九二共識」、「一個中國」，或是展演過程中不能批評中國國內政治體制或相關事件。

蔡明彥說，第2種是中共向經紀公司威脅查稅，讓經紀公司配合中共相關的政治宣傳操作；第3種是針對演唱會活動，以公安或安全理由，管控入場人數，讓策辦活動公司和相關單位承受到一些壓力。

沈伯洋表示，由於中國與藝人、相關團體接觸，以及要求簽署相關承諾書的情況不透明，台灣民眾也無法清楚辨別誰是自願或被迫為之，兩者間也有細緻差異，國安局有無可能讓這些事情更清楚被揭露。

蔡明彥表示，國安局不適合對個案或個人評論，因為可能影響中國去接觸和施壓，但可以對外說明的是被施壓的樣態，不只是演藝人員，包含其他藝文工作者、企業界到對岸去經商、求學等，都有可能會面臨中國政府的施壓。

中共 國安局 蔡明彥

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