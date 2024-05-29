共軍新部隊加入軍演行列？ 國安局：爭議訊息操作頻密

共軍今年4月進行重組，成立「信息支援部隊」，針對中共上周在台海周邊展開「聯合利劍－2024A」軍演期間，該部隊有無加入演習，國安局長蔡明彥29日在立院外交及國防委員會備詢時表示，「軍演那兩天，蒐獲的爭議訊息散布，確實有比較嚴重」。

立法院外交及國防委員會29日邀請國安局、外交部及陸委會就「第十六屆總統就職後國際暨兩岸情勢發展對我國安之影響」進行報告並備質詢。

就民進黨立委王定宇關切此次中共軍演有何特性，蔡明彥指出，此次中共軍演範圍比較廣，但規模沒有比前二年大。而此次軍演有幾個特點，包含快速動員此次演習，動員海警船隻編隊進行相關演訓，以及爭議訊息的操作在軍演的兩天非常頻密。

蔡明彥表示，政府後續會更關注中共海上灰色地帶的操作是否演變成常態化，因為在東海、南海，中共的海警、公務船隻確實有海上灰色地帶操作。

國民黨立委黃仁問，共軍今年4月撤銷戰略支援部隊，改為成立信息支援部隊，根據了解，這支部隊有參與此次對台軍演，國安局是否有掌握？蔡明彥回應，中共戰略支援部隊稍早進行改組，改成信息支援部隊、網路空間部隊以及軍事航天部隊，目的在於專業分工，提升進行認知作戰、資通訊攻防作戰能力。他並說，「軍演那兩天，蒐獲的爭議訊息散布，確實有比較嚴重。」

民進黨委沈伯洋進一步問，與四年前520就職相比，假消息散播的情況為何？蔡明彥指出，這次520就職期間，社群媒體上有一些比較有問題的帳號、一次性帳號，非常頻密地散佈爭議訊息，操作重點有三面向，一是「疑美」，質疑美國協防台灣的能力；二是「疑軍」，質疑國軍自我防禦能力；三是「疑賴」，對新總統管理兩岸的能力。中共透過內容農場散佈這樣的資訊。

國民黨立委馬文君、王鴻薇關注國安局是否預先掌握中共軍演情資？蔡明彥表示，從中共動員船艦數量與航向的地點，就能判斷整體態勢。在中共宣布軍演之前約5月18日左右，中共的船艦都開始活動，且慢慢往台海周邊水域移動，國安局觀察出異常態勢，就已發現徵候。

蔡明彥也透露，520後賴總統召開的第一次國安首長會議上，就有大概預判中共軍演時間以及規模。中共宣布召開軍演後，賴總統亦有召開國安會議，我方都有精準的預判與掌握。

蔡明彥觀察，從此次軍演演習時間短、沒有實彈、沒有劃設禁航區來看，中共有做必要的風險控管，以避免情勢過度激化、升高，進而引發國際社會更加支持台灣。

陸委會副主委梁文傑亦表示，中共軍演目的是對他們所「不喜歡的」賴總統520講話，試圖表示不滿。但目前兩岸情勢牽涉到非常多因素，中共軍演是在「可控」的狀態之下進行。

就台灣藝人紛紛被迫表態，梁文傑表示，這背後有中共的政治操作，包含在微博上貼出「統一」圖片的貼文，這是由央視發出，屬於中宣部的下屬單位，因此這是中共中央，由上而下發動，背後政治操作很明顯。

梁文傑說，我們要譴責的是對岸的政治體制，這也是為何兩岸關係到現在還是僵局的情況，「雖然對岸說，政治制度不同不代表不能統一，但我們的差異確實就是政治制度」。