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中國稱美國去年人權狀況惡化 推強權政治濫用武力

中央社／ 台北29日電

中國國務院新聞辦公室今天發布「2023年美國侵犯人權報告」，批評美國的種族歧視、無證移民等痼疾難除，並抨擊美國長期奉行霸權主義，推行強權政治，濫用武力和單邊制裁，致使人權狀況持續惡化。

中國國務院於今天上午發布「2023年美國侵犯人權報告」，內文近2萬字，分為7部分，點名美國的種族歧視、婦女兒童權利遭侵犯、濫用武力和單邊制裁等問題難解。

報告稱，美國持續向他國輸送集束彈藥等武器，加劇區域緊張局勢和地區武裝衝突，並大肆實施「外國代理人行動」，破壞他國社會穩定。

報告更批評美國長期濫施單邊制裁，制裁次數居全球之首，造成嚴重人道主義後果，並提到古巴、委內瑞拉、敘利亞、伊朗等國過去遭受美國制裁進一步加劇這些國家人民的貧困處境。

另外，報告也提及美國種族歧視風氣愈演愈烈，造成在美中國人的不安感。美國政府過去針對華裔科學家的「中國行動計劃」已暫停，但在普林斯頓大學、哈佛大學及麻省理工學院調查近1400名於美國大學擔任終身教職的華裔美國人結果顯示，72%的人表示沒有安全感，42%的人害怕在美國展開研究。

報告稱中國留美學生也在美國海關遭受刁難和非人道待遇，致使學生無法如期完成學業，並指美國種族主義透過社群媒體、音樂、遊戲等平台傳播，成為極端種族主義的主要輸出國。

這份報告也批評美國排斥和歧視移民等現象，美國自1882年的排華法案到2017年的禁穆令，將排斥移民的做法深嵌至美國制度結構中，美國政客將移民問題當成政治作秀工具，使移民遭人口販運與剝削問題無限循環，美式人權的虛偽本質發揮淋漓盡致。

此外，報告中稱美國政府濫用權力監控公民隱私，包括透過「涉外情報監視法」第702條允許美國執法人員監視外國人的電子設備，並持續監控國會議員、國會競選活動捐助者及反種族主義抗議者的資訊交流。

報告還引述芝加哥大學法學院與美國公民自由聯盟2023年6月發布的報告顯示，美國監獄勞工每年創造價值數十億美元的商品與服務，大部分州給付給囚犯的時薪僅為美國聯邦最低工資標準的2%至3%，部分州甚至沒有報酬，強調美國大規模監禁與強迫勞動問題。

人權 移民 美國公民

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