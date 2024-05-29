快訊

傳6月赴陸禁團令解除無望 已招攬2萬多名旅客仍可出發

國家級警報響！ 快遠離屏東縣牛角灣溪 已有暴雨恐溪水暴漲

喬治亞國會之亂！親俄派強推爭議法案，推翻總統否決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

朱鳳蓮批賴褻瀆蔣渭水 以被殖民屈辱歷史宣揚台獨史觀

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
國台辦發言人朱鳳蓮批判賴清德數典忘祖、自斷根脈，是中華民族罪人。 人民網
國台辦發言人朱鳳蓮批判賴清德數典忘祖、自斷根脈，是中華民族罪人。 人民網

大陸國台辦在賴清德就職總統後的第一場例行記者會上，全力批判賴清德的就職演說內容，其中新華社專就賴演說中的史觀問題提問，其中對於賴清德「1624年台灣從台南出發開啟全球化開端」的表述，發言人朱鳳蓮以嚴厲的詞彙批判說，賴清德將台灣被荷蘭殖民的屈辱歷史用作宣揚「台獨史觀」的工具，數典忘祖，自斷根脈，不僅愧對祖先，更是中華民族的罪人。

新華社提到兩個史觀的問題，其一是賴清德講到「蔣渭水1921年稱台灣是『世界和平第一關的守衛』」，其二則是，賴提及「1624年台灣從台南出發開啟全球化開端」，並稱這兩處表述是具有濃厚「台獨史觀」的表述。並請問國台辦對此有何評論？

朱鳳蓮即答稱，大陸和台灣同屬一個中國的歷史和法理事實，從未改變，也不容改變。有關講話充斥謊言與欺騙，移花接木、扭曲歷史，充分揭露其「台獨」本質。

她說，蔣渭水先生是日本殖民統治台灣時期反殖民運動領袖之一，他大聲呼喊：「台灣人明白地是中華民族」、「同胞須團結，團結真有力」，為的是反抗日本殖民統治、爭取中華民族自由。賴清德之流用蔣渭水先生的話粉飾包裝「倚外謀獨」的禍心，是對中華民族精神的背叛，對蔣渭水先生的褻瀆。

其次，朱鳳蓮表示，回顧歷史，1624年荷蘭殖民者侵入台灣南部，殖民統治台灣38年，直到1662年，民族英雄鄭成功驅逐荷蘭殖民者收復台灣。賴清德之流為了搞「去中國化」，將台灣被荷蘭殖民的屈辱歷史用作宣揚「台獨史觀」的工具，數典忘祖，自斷根脈，不僅愧對祖先，更是中華民族的罪人。

台獨 朱鳳蓮 荷蘭 蔣渭水 賴清德

延伸閱讀

影／共軍軍演引憂慮 國安局：意在恫嚇非侵佔

又有美國跨黨派國會團訪台 擬晉見賴清德總統

美議員譚美率團抵台 為表達對賴清德總統及台灣承諾

國會改革法案三讀 賴總統期盼持續對話調節

相關新聞

軍演後仍會開放陸客嗎？ 朱鳳蓮維持口徑請民進黨「創造條件」

兩岸在賴清德總統就職演說陷入僵局，兩岸的觀光能否在惡劣的兩岸關係下啟動備受關注，今天大陸國台辦例行記者會上港台媒體兩度提...

赴陸禁團令將解除？陸委會：規劃中 由交通部具體說明

陸委會副主委梁文傑29日赴立院外交國防委員會報告。就陸生來台及兩岸觀光等問題，梁文傑指，政府兩岸政策是一貫的，不論是歡迎...

共軍新部隊加入軍演行列？ 國安局：爭議訊息操作頻密

共軍今年4月進行重組，成立「信息支援部隊」，針對中共上周在台海周邊展開「聯合利劍－2024A」軍演期間，該部隊有無加入演...

朱鳳蓮批賴褻瀆蔣渭水 以被殖民屈辱歷史宣揚台獨史觀

大陸國台辦在賴清德就職總統後的第一場例行記者會上，全力批判賴清德的就職演說內容，其中新華社專就賴演說中的史觀問題提問，其...

福建踩線團6月10日赴馬祖 觀光署：陸委會已核准

大陸先前宣布將開放福建民眾到馬祖旅遊，近日傳出福建旅遊業者6月將赴馬祖辦理踩線團。觀光署長周永暉今表示，陸委會已核准6月...

岸田文雄會見劉建超：日方願同中方加強高層往來

據中共中央對外聯絡部網站，日本自民黨總裁、首相岸田文雄今5月29日在東京會見中共中央對外聯絡部部長劉建超。岸田文雄表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。