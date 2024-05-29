朱鳳蓮批賴褻瀆蔣渭水 以被殖民屈辱歷史宣揚台獨史觀

大陸國台辦在賴清德就職總統後的第一場例行記者會上，全力批判賴清德的就職演說內容，其中新華社專就賴演說中的史觀問題提問，其中對於賴清德「1624年台灣從台南出發開啟全球化開端」的表述，發言人朱鳳蓮以嚴厲的詞彙批判說，賴清德將台灣被荷蘭殖民的屈辱歷史用作宣揚「台獨史觀」的工具，數典忘祖，自斷根脈，不僅愧對祖先，更是中華民族的罪人。

新華社提到兩個史觀的問題，其一是賴清德講到「蔣渭水1921年稱台灣是『世界和平第一關的守衛』」，其二則是，賴提及「1624年台灣從台南出發開啟全球化開端」，並稱這兩處表述是具有濃厚「台獨史觀」的表述。並請問國台辦對此有何評論？

朱鳳蓮即答稱，大陸和台灣同屬一個中國的歷史和法理事實，從未改變，也不容改變。有關講話充斥謊言與欺騙，移花接木、扭曲歷史，充分揭露其「台獨」本質。

她說，蔣渭水先生是日本殖民統治台灣時期反殖民運動領袖之一，他大聲呼喊：「台灣人明白地是中華民族」、「同胞須團結，團結真有力」，為的是反抗日本殖民統治、爭取中華民族自由。賴清德之流用蔣渭水先生的話粉飾包裝「倚外謀獨」的禍心，是對中華民族精神的背叛，對蔣渭水先生的褻瀆。

其次，朱鳳蓮表示，回顧歷史，1624年荷蘭殖民者侵入台灣南部，殖民統治台灣38年，直到1662年，民族英雄鄭成功驅逐荷蘭殖民者收復台灣。賴清德之流為了搞「去中國化」，將台灣被荷蘭殖民的屈辱歷史用作宣揚「台獨史觀」的工具，數典忘祖，自斷根脈，不僅愧對祖先，更是中華民族的罪人。