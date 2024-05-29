岸田文雄會見劉建超：日方願同中方加強高層往來
據中共中央對外聯絡部網站，日本自民黨總裁、首相岸田文雄今5月29日在東京會見中共中央對外聯絡部部長劉建超。岸田文雄表示，日方願同中方加強高層往來，充分發揮各種對話機制作用，就一些有待解決的問題開展對話。也願同中方就全球議題進行溝通對話。劉建超則表示，台灣海峽維持穩定符合中日兩國共同利益，日方應恪守一個中國原則，切實維護中日關係的政治基礎，妥善處理核污染水排海等敏感問題。
據中聯部發布消息，岸田文雄歡迎劉建超率中共代表團訪日，表示去年11月他與大陸國家主席習近平在舊金山會晤，共同確認全面推進日中戰略互惠關係。日前他在首爾同李強總理也進行了富有意義的會談。日方願同中方加強高層往來，充分發揮各種對話機制作用，就一些有待解決的問題開展對話，在相關領域開展互惠合作，力爭取得具體的進展和成果。
他說，政黨交流為日中關係發展發揮非常重要的作用，此次中共代表團來訪為日中加強政黨互動帶來重要契機。日方願同中方就全球議題進行溝通對話。
劉建超表示，去年11月，習近平總書記同岸田文雄首相在舊金山會晤，為中日關係作出戰略指引，近日中日政府首腦在韓國進行深入交流，取得正面成果。近段時間中日關係整體朝著穩定方向發展，但也存在挑戰。雙方應共同落實兩國領導人達成的重要共識，加強各層級交往，並努力建立客觀準確的相互認知，共同推動建構契合新時代要求的中日關係。
他表示，台灣海峽維持穩定符合中日兩國共同利益，日方應恪守一個中國原則，切實維護中日關係的政治基礎，妥善處理核污染水排海等敏感問題。中國共產黨願同日本各政黨加強交流，推動中日關係改善發展。中國正全面推動中國式現代化，願與日本實現互利共贏，推動共同發展。
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