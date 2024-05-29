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中共軍演後宋濤定調：堅持兩岸關係走親走近的政策導向

聯合報／ 特派記者廖士鋒／廣州即時報導
大陸國台辦主任宋濤29日強調將繼續「堅持推動兩岸關係走親走近、融合發展的政策導向」。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦主任宋濤29日強調將繼續「堅持推動兩岸關係走親走近、融合發展的政策導向」。（記者廖士鋒／攝影）

賴總統就職演說以及中共對台軍演後，大陸國台辦主任宋濤29日上午在廣州指出，兩岸現狀制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口，企圖以民主之名行台獨之實絕不可能得逞，同時也重申大陸將繼續堅持推動「兩岸關係走親走近、融合發展的政策導向」，為軍演後北京對台政策方向再度定調。

宋濤29日上午在「第四屆攜手圓夢兩岸同胞交流研討活動」上致詞時指出，台獨分裂是祖國統一的最大障礙，是台海和平穩定的最大禍害。他表示，「近期島內台獨分子謬論惡意煽動兩岸對立對抗，妄圖勾連外部勢力倚外謀獨、以武謀獨，破壞了台海和平，損害了同胞福祉，嚴重挑釁一個中國原則，充分暴露了他們為一黨一己之私，不惜把台灣老百姓綁上台獨戰車、把台灣逼向兵凶戰危的險境」。宋濤強調「玩火者必自焚，任何台獨挑釁行徑必遭挫敗」。

他提到，「儘管海峽兩岸暫未完全統一，但中國的主權和領土完整從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，這是兩岸不容置疑的歷史和法理事實，也是不容改變的」。他強調，兩岸現狀制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口，企圖以民主之名行台獨之實絕不可能得逞。

宋濤重申，台灣是全體中國人的台灣，涉及中國主權和領土完整的問題，必須由全體中國人決定。「統一是歷史大勢、是正道，台獨是歷史逆流、是絕路，凡是數典忘祖，從來沒有好下場，凡是背叛祖國的人，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判。凡是搞台獨分裂的人，結果只能是下場可悲，凡是企圖以台制華的外部勢力，最終只會以失敗告終」。

就對台立場，宋濤再度指，「沒有人比我們更希望通過和平方式實現統一，我們願意以最大的誠意，盡最大的努力爭取和平統一的前景，但絕不為任何形式的台獨分裂活動留下任何空間」，他強調，「保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力的干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞」。

儘管對台獨批判力道強烈，宋濤仍針對北京對台政策走向提出「我們將繼續堅持以人民為中心，為兩岸同胞謀利造福的理念初衷，堅持推動兩岸關係走親走近、融合發展的政策導向，始終尊重關愛造福台灣同胞，率先同台灣同胞分享中國式現代化的發展機遇」，更提到要「努力讓堅持一個中國的原則、反對台獨的台灣同胞利益更多、福祉更實、未來更好」。

北京 台獨 宋濤

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