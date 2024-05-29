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大陸國台辦批賴清德總統是「戰爭推手」 與美國演雙簧

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
赖清德總統在520就職演說中稱，台灣是「和平的舵手」，將秉持所謂「四個堅持」，維持現狀。大陸國台辦發言人朱鳳蓮29日痛批，其所作所為哪裡是什麼「和平舵手」，分明是「戰爭推手」。聯合報系資料照片
赖清德總統在520就職演說中稱，台灣是「和平的舵手」，將秉持所謂「四個堅持」，維持現狀。大陸國台辦發言人朱鳳蓮29日痛批，其所作所為哪裡是什麼「和平舵手」，分明是「戰爭推手」。聯合報系資料照片

賴清德總統在520就職演說中稱，台灣是「和平的舵手」，將秉持所謂「四個堅持」，維持現狀。大陸國台辦發言人朱鳳蓮29日痛批，其所作所為哪裡是什麼「和平舵手」，分明是「戰爭推手」。此外賴清德有關講話是一篇徹頭徹尾的台獨自白。民進黨與美國等外部勢力一唱一和演雙簧，顛倒黑白，兩岸民眾看得很清楚。

朱鳳蓮在大陸國台辦例行記者會上指出，儘管海峽兩岸尚未統一，但大陸和台灣同屬一個中國、台灣是中國不可分割一部分的事實從未改變，也不容改變。

朱鳳蓮痛批，民進黨嘴上說希望台海和平穩定，實則頑固堅持台獨立場，煽動兩岸對立對抗，加緊推動倚外謀獨、以武謀獨，妄圖把台灣從中國分裂出去。「其所作所為哪裡是什麼『和平的舵手』，分明是『戰爭的推手』。」

至於美國務院發言人日前承諾將確保兩岸和平穩定及維持兩岸現狀，呼籲大陸保持克制，不應進行挑釁威嚇，美國一中政策沒有、也不會改變。朱鳳蓮指出，賴清德有關講話是一篇徹頭徹尾的台獨自白。民進黨與美國等外部勢力一唱一和演雙簧，顛倒黑白，兩岸民眾看得很清楚。

朱鳳蓮表示，美方如果真心實意希望台海和平穩定，就應該恪守一個中國原則和對中方所作承諾，以實際行動明確反對台獨。

朱鳳蓮強調，大勢不可逆，民意不可違。無論美台怎麼勾連折騰，都改變不了世界上只有一個中國、臺灣是中國一部分的事實，改變不了中國必將統一也必然統一的大勢。

台獨 朱鳳蓮 美國 賴清德

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