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共軍軍演 蔡明彥：恫嚇非侵占 旨在宣示對台海絕對掌控
賴清德總統「520」就職演說後，中共發起環台軍演。國安局長蔡明彥29日於立院外交國防委員會報告前接受媒體聯訪表示，此次中共軍演主要目的是為恫嚇台灣而非侵占台灣，仍在對內宣傳及對外宣示北京對台海局勢有絕對主控權。他補充，中共此舉是為展現對台海的管轄權、執法權，且認知作戰很頻密，有疑美、疑軍、疑賴等方面。中共在海上灰色地帶操作、以及推動認知作戰等，將是國安局關注重點。
蔡明彥會前表示，中共軍演主要目的還恫嚇台灣，並不是要侵佔台灣。他認為，總統賴清德520就職演說延續維持台海現狀跟穩定的基本政策路線與基調，但在此情形之下，中共仍對台灣進行針對性的軍演，目的還是對內宣傳、對外宣示北京對於台海情勢有絕對的主控權。
蔡明彥提到，值得注意的是，此次共軍於23日上午7時45分宣布軍演，隨即動員機艦演訓，「速度非常快」，展現共軍出迅速的動員能力，並首度動員海警編隊，而在台海周邊及外離島水域進行執法，突顯執法權、管轄權，特別是想把台海「內海化」。
蔡明彥再指，此次共軍軍演過程中，中共對於認知作戰操作，非常地頻密，其在認知作戰的操作重點在「疑美」，懷疑美國協防台灣能力，其次是「疑軍」，質疑台灣國軍自我防衛能力，再來是「疑賴」，質疑新總統管理兩岸關係能力。
另，針對媒體問及近日有美國學者分析大陸僅1小時就能攻台，在美國反應之前恐怕共軍入侵已完成。蔡明彥對此僅簡短回應稱，國安單位對於外國政府跟學術機構的分析都非常重視，對於中共各種犯台方案，國安單位會跟國防部會進行密切情監偵動作、掌握相關態勢，做最好的因應。
至於談到未來發展趨勢，蔡明彥強調，海上灰色地帶尤其重要，將是國安局要密切關注的重點，同時在軍事演習過程中，除軍事恫嚇以及相關灰色地帶操作，推動認知作戰也是國安局密切注意的重點。
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