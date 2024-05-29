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港人悼念六四違法否 大律師：犯罪機率很低

中央社／ 香港29日電

6月4日是「六四事件」35週年，對於港人談論或悼念事件會否違法，香港行政會議成員、大律師湯家驊表示，市民沒有計畫挑起仇恨的話，談論及悼念「六四」，「犯罪的機率非常低」。

隨著香港國安法和維護國家安全條例的施行，有市民擔心今年討論或悼念「六四」會否觸犯相關法律。

警方國安處人員28日依維護國家安全條例的煽動罪，拘捕前支聯會副主席鄒幸彤等6人，指他們透過社交網站發布具煽動意圖的貼文，挑起市民對北京中央、港府及司法機構的憎恨，以及意圖煽動網民在往後組織或參與非法活動（六四集會）。

明報今天在報導中引述湯家驊說，只要市民沒有計畫挑起仇恨，談論及悼念「六四」，「犯罪的機率非常低」。

他說，犯罪與否，重點在於其目的，如果一般人沒有意欲藉「六四」引起仇恨，就不會違法；市民應為自身言論負責，但毋須過分恐慌。

立法會議員、律師謝偉俊也認為，「如果純粹感嘆、哀悼、悼念，希望日後不會再有這些事，應該無問題」。

但他認為，如果市民公開悼念「六四」，就要小心，更要避免分享涉案帖文，以免被視為發布煽動內容。

報導同時引述香港大學法律學院講座教授陳弘毅說，如果純粹談論或悼念「六四」，例如發表「平反六四」口號，背後可以有不同理解，不一定關乎憎恨或藐視政府。

但他解讀，如果提及「結束一黨專政」，有較大可能觸犯煽動罪。

他強調，目前香港沒有單純牽涉「六四」言論的煽動罪案例，是否違法，有待法庭裁決。

維護國家安全條例即俗稱的基本法23條立法，當中列出了「具煽動意圖的作為」的內容，包括意圖引起中國公民、香港永久居民或在香港的人，對國家根本制度、機構及香港憲制秩序等的憎恨或藐視，又或離叛。

在香港國安法實施前，已解散的香港市民支援愛國民主運動聯合會每年都會舉行「六四」燭光晚會，悼念「六四」死難者。

六四 國安法 香港

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