軍演將常態化？大陸國台辦：對謀獨懲戒 對外部勢力干涉嚴厲警告

中共日前對台發動「聯合利劍－2024A」軍演，外界擔憂這樣的軍演將常態化。大陸國台辦發言人朱鳳蓮29日表示，解放軍在台灣周邊開展演習，是對賴清德520講話謀獨挑釁的堅決懲戒，是對外部勢力縱容支持台獨、干涉中國內政的嚴厲警告，是捍衛國家主權和領土完整的正義行動。

朱鳳蓮在大陸國台辦例行記者會指出，賴清德一上任就倡狂挑戰一個中國原則，「赤裸裸販賣兩國論，妄圖推動台灣問國際化，繼續倚外謀獨、以武謀獨，企圖將台灣推向絕路。」對此，大陸絕不容忍、絕不姑息，絕不為任何形式的台獨分裂活動留下任何餘地。

朱鳳蓮強調，解放軍在台灣周邊開展「聯合利劍—2024A」演習，是對賴清德520講話謀獨挑釁的堅決懲戒，是對外部勢力縱容支持台獨、干涉中國內政的嚴厲警告，是捍衛國家主權和領土完整的正義行動。

朱鳳蓮指出，大陸的所有反制措施針對的是台獨分裂活動和外部勢力干涉，絕非針對廣大台灣同胞。希望廣大台灣同胞站在歷史正確的一邊，明辨是非、奉義而行，和大陸同胞一道，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉。

至於賴清德就職演說，遭批評是「新兩國論」。朱鳳蓮表示，賴清德的講話赤裸裸販賣「兩國論」，妄圖倚外謀獨、以武謀獨，態度倡狂、性質惡劣，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重損害台灣同胞安全福祉，嚴重衝擊台灣發展前景。

朱鳳蓮認為，台灣有識之士對此表達深切擔憂，反映了廣大台灣同胞的共同心聲，反映了要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗的島內主流民意。台獨是死路、絕路，逆潮流而動、違民意而為，必遭失敗。