黃坤明：當前台海形勢複雜嚴峻 持續深化粵台交流合作

賴清德總統就職演說後，兩岸關係緊張升高，中共政局委員兼廣東省委書記黃坤明指出，當前台海形勢複雜嚴峻，但強調要「持續深化廣東、台灣各領域的交流合作」。

由大陸國台辦海研中心與台灣統派團體聯合主辦的「攜手圓夢：兩岸同胞交流研討活動」29日上午在廣州越秀萬豪酒店宴會廳舉辦開幕式，中共政治局委員兼廣東省委書記黃坤明、國台辦主任宋濤、國台辦副主任潘賢掌等官員到場，包含廣東省常務副省長張虎、省委宣傳部長陳建文、廣州市委書記郭永航等多位中共廣東省委常委也出席會議。

黃坤明在致詞中提到，1840年鴉片戰爭後，中國逐步成為半殖民地半封建的社會，從那個時候起實現民族復興就成為中華兒女最偉大的夢想，甲午戰爭爆發後台灣被迫割讓。80多年前國共兩黨在民族大義面前聯手抗日，戰勝了不可一世的日本軍國主義，此後「由於眾所周知的原因」，海峽兩岸陷入了長期的政治對立的特殊狀況，改革開放後兩岸隔絕被打破，到2023年廣東累計引進台資企業3.4萬家，粵台貿易約占兩岸貿易的1/3。

他指出，上個月習近平總書記在北京會見馬英九先生，再次強調要從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局，堅持體現一個中國原則的九二共識、堅定守護中華民族共同家園、堅定共創中華民族綿長福祉、堅定鑄牢中華民族共同體意識、堅定實現中華民族偉大復興。「習近平總書記的重要講話，為兩岸發展進一步地指明了前進方向，為複雜嚴峻的台海形勢注入了穩定性和正能量」、「舉辦這次活動就是貫徹落實習近平總書記重要講話精神的具體行動」。

在長達25分鐘的致詞中，黃坤明也指出，廣東的產業結構和臺灣的產業結構有很強的互動性、互補性、共同性，廣東緯度與台灣相近，「我上次給馬英九先生、給洪秀柱前主席都談過，即便是農業領域也有大把的發展，我們很好的氣候條件、廣闊的市場。台灣積澱下來的食品加工的品質、品牌，一些經驗都是可以很好發揮」，他再度表示誠摯邀請廣大台胞前來體驗廣東。

他最後強調，當前台海形勢複雜嚴峻，但要和平、要發展、要交流、要合作，仍然是台灣主流民意，守護共同家園、共創民族未來，更是所有中華兒女的共同責任。「我們要堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂勢力和外部勢力干擾，持續深化廣東、台灣各領域的交流合作」。

國民黨前主席洪秀柱則引述已故中研院院士朱雲漢辭世前的一篇專欄文章，提到他曾警示過台灣要拒絕接受任何形式的布雷設施部署，邪惡的美國鷹派打算把台灣的剩餘戰略利用價值透支到極限，至於台灣2,300萬人民是否將陷入絕境，美國毫不在乎。洪秀柱批評指，令人非常惱怒的是賴清德「作為雙重少數的民選領導人」，卻無視於六成非綠民意，他「一意孤行，毀憲亂政」，不斷製造內政的混亂，也為兩岸的關係埋下更大的危機。