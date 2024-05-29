分析：習近平提出中國新「四項基本原則」

據分析，中共總書記習近平日前在山東召開的企業和專家座談會上，提出了中國新的「四項基本原則」，取代已故領導人鄧小平45年前提出的基本原則。

星島日報今天刊文指出，這次座談會是為7月召開的中共20屆三中全會作準備，習近平在會上強調進一步深化改革，同時強調，「改革無論怎麼改，堅持黨的全面領導、堅持馬克思主義、堅持中國特色社會主義道路、堅持人民民主專政等根本的東西絕對不能動搖。」

文章認為，這可被視為中國新時代的「四項基本原則」，與舊版相比，不僅次序調整，內容也出現微妙變化，比如「堅持黨的全面領導」排在首位，而且是「全面領導」。

此外，「堅持馬克思主義」由第四調整為第二，但字眼出現改變，大概是因為「習近平新時代中國特色社會主義思想」是當代中國馬克思主義，也就直接刪去了「列寧主義和毛澤東思想」。

「堅持社會主義道路」則改為「堅持中國特色社會主義道路」，加上「中國特色」，表明植根中國大地，推動本土化的社會主義道路。

至於「堅持人民民主專政」則是原封不動，但由第二調整為第四。

1979年3月30日，鄧小平為剛開始的中國改革劃定邊界，提出：第一，必須堅持社會主義道路；第二，必須堅持無產階級專政（後表述為「人民民主專政」）；第三，必須堅持共產黨的領導；第四，必須堅持馬列主義、毛澤東思想。