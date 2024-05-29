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台藝被迫表態？ 大陸國台辦：民進黨加碼製造綠色恐怖

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（中通社）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（中通社）

大陸官媒央視日前發文稱「祖國統一勢不可擋」，有部分台灣藝人轉發貼文，遭綠營網軍撻伐，連民進黨稱「是大陸方面在逼迫藝人表態，要求大陸方面不要再繼續逼迫」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮29日指出，這是民進黨當局在加碼製造綠色恐怖，讓很多台灣民眾不敢說出心裡話。

朱鳳蓮在大陸國台辦例行記者會中表示，些天有近百位台灣演藝人員以各種方式表達對兩岸關係、對中華兒女身分認同的態度，有的轉發央視新聞首發的統一海報，這個海報在微博的閱讀量已經超過18億次，轉發量也有1,700多萬次，希望那些說什麼「被迫表態」的人看得到。

朱鳳蓮提到，有的藝人向粉絲講述從自家長輩瞭解到自己祖籍地和名字的淵源，還有的說兩岸都是中華兒女、盼更多交流，可以說是接力式表達兩岸都是中國人。這些都是自然而然的真情流露。

朱鳳蓮強調，賴清德及民進黨有些人出於政治私利，蓄意製造兩岸對立對抗，給這些台灣演藝人員扣上所謂「被迫表態」的帽子，充分說明兩點：第一，民進黨當局非常心虛，害怕兩岸同胞走近走親，不但刻意忽略台灣要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，還百般打壓污蔑。第二，民進黨當局在加碼製造「綠色恐怖」，讓很多台灣民眾不敢說出心裡話。

朱鳳蓮表示，大陸積極支持台灣演藝人員到大陸參加各類演出活動，共同推進兩岸文化市場繁榮發展，促進兩岸同胞情感共鳴和心靈契合。大陸也歡迎台灣的年輕朋友們來大陸觀看各類演出活動，體驗在大陸的精彩生活。

國台辦 朱鳳蓮 民進黨

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