「520」後共軍環台軍演 國安局：共軍台海演習恐趨常態

賴清德總統就職演說兩岸論述引發北京強烈不滿，隨後中共解放軍於23至24日發動環台軍演。29日，國安局局長蔡明彥赴立院外交國防委員會報告強調，未來共軍台海演習恐趨常態化，續對台灣進行 「組合拳」複合式脅迫，謀推升「文攻武嚇」效應，漸進改變台海現狀，並加大對台統戰分化力度。

立法院外交國防委員會29日上午邀請國家安全局、外交部、大陸委員會報告「第十六屆總統就職後國際暨兩岸情勢發展對我國安之影響」。

國安局在書面報告資料中指出，大陸國台辦「520」當日定調賴總統就職演說為「謀獨挑釁、倚外謀獨」後，解放軍隨後於23至24日舉行「聯合利劍－2024A」軍演首度納入海警編隊，執行聯合戰備警巡、奪取台海控制權、發布攻台模擬動畫，謀推升「文攻武嚇」效應；反映中共一方面聲稱 「交流、和統」，另方面加速練兵備戰，精進「以武迫統」整備工作。

國安局預測，未來中共解放軍台海演習恐趨常態化，此次賦予「聯合利劍－2024」演習代號A，後續或有 B、C 等系列演習；今年共軍恐隨時進入年度計劃性演訓熱季，藉口國際挺台、片面聲稱我跨越「紅線」等，實施後續的B、C等演習，結合法律戰及認知戰，續對我實施複合式威脅，進而建立台海「新現狀」。

國安局續指，共軍連續3年實施環台軍演，尤此次動員兵力雖未超越以往，然更精細籌謀武力攻台架構，包括發布9個演習區，並抵近我24浬活動、首度以海警編隊在我本、外島周邊水域演練 「執法巡查」等，意在形塑臺海「內海化」假象。演習未開設禁航區、天數僅為2天，有意避免事態升高及國際介入，然未來恐續對我進行複合式脅迫，漸進改變臺海現狀。

而在外交方面，國安局提到，中共策動諾魯與我國斷交後，以提供飯店業額收益為餌，推促帛琉與我斷交，續謀鬆動我與邦交國關係，並干預我主辦及參與國際賽事，打壓我國際空間；「520」後，中共持續阻撓我參與世衛大會（WHA），並扭曲《聯大2758號決議》，推銷「國際一中」論述。

此外，國安局提醒，中共將加大對臺統戰分化力度。面對台灣新政局，中共將對臺施展 「組合拳」 ，一方面藉「政經施壓」挑起官民矛盾，利用「差別待遇」分化各政黨立場，以及散布錯假訊息，打擊我軍心士氣、離間台美關係，甚至恫嚇我媒體、藝人自我審查涉陸言論，營造「寒蟬效應」；另方面將利用兩岸「大交流」，擴大宣介「兩岸民族文化同源」，結合大陸市場發展誘因，鼓勵臺青赴陸發展，以增加對陸認同。