快訊

4G吃到飽又沒了！無框行動申請終止營運退出台灣 用戶：可無痛轉中華嗎

政府討論老年定義延至70歲 愛工作的日本人也不埋單？

「新新併」出現變化球？ 傳中信金啟動評估併購新光金

「520」後共軍環台軍演 國安局：共軍台海演習恐趨常態

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
圖為國安局長蔡明彥。記者謝守真／攝影
圖為國安局長蔡明彥。記者謝守真／攝影

賴清德總統就職演說兩岸論述引發北京強烈不滿，隨後中共解放軍於23至24日發動環台軍演。29日，國安局局長蔡明彥赴立院外交國防委員會報告強調，未來共軍台海演習恐趨常態化，續對台灣進行 「組合拳」複合式脅迫，謀推升「文攻武嚇」效應，漸進改變台海現狀，並加大對台統戰分化力度。

立法院外交國防委員會29日上午邀請國家安全局、外交部、大陸委員會報告「第十六屆總統就職後國際暨兩岸情勢發展對我國安之影響」。

國安局在書面報告資料中指出，大陸國台辦「520」當日定調賴總統就職演說為「謀獨挑釁、倚外謀獨」後，解放軍隨後於23至24日舉行「聯合利劍－2024A」軍演首度納入海警編隊，執行聯合戰備警巡、奪取台海控制權、發布攻台模擬動畫，謀推升「文攻武嚇」效應；反映中共一方面聲稱 「交流、和統」，另方面加速練兵備戰，精進「以武迫統」整備工作。

國安局預測，未來中共解放軍台海演習恐趨常態化，此次賦予「聯合利劍－2024」演習代號A，後續或有 B、C 等系列演習；今年共軍恐隨時進入年度計劃性演訓熱季，藉口國際挺台、片面聲稱我跨越「紅線」等，實施後續的B、C等演習，結合法律戰及認知戰，續對我實施複合式威脅，進而建立台海「新現狀」。

國安局續指，共軍連續3年實施環台軍演，尤此次動員兵力雖未超越以往，然更精細籌謀武力攻台架構，包括發布9個演習區，並抵近我24浬活動、首度以海警編隊在我本、外島周邊水域演練 「執法巡查」等，意在形塑臺海「內海化」假象。演習未開設禁航區、天數僅為2天，有意避免事態升高及國際介入，然未來恐續對我進行複合式脅迫，漸進改變臺海現狀。

而在外交方面，國安局提到，中共策動諾魯與我國斷交後，以提供飯店業額收益為餌，推促帛琉與我斷交，續謀鬆動我與邦交國關係，並干預我主辦及參與國際賽事，打壓我國際空間；「520」後，中共持續阻撓我參與世衛大會（WHA），並扭曲《聯大2758號決議》，推銷「國際一中」論述。

此外，國安局提醒，中共將加大對臺統戰分化力度。面對台灣新政局，中共將對臺施展 「組合拳」 ，一方面藉「政經施壓」挑起官民矛盾，利用「差別待遇」分化各政黨立場，以及散布錯假訊息，打擊我軍心士氣、離間台美關係，甚至恫嚇我媒體、藝人自我審查涉陸言論，營造「寒蟬效應」；另方面將利用兩岸「大交流」，擴大宣介「兩岸民族文化同源」，結合大陸市場發展誘因，鼓勵臺青赴陸發展，以增加對陸認同。

另，蔡明彥於會前接受媒體聯訪時表示，此次中共軍演主要目的是對台恫嚇、不是要侵占，尤其賴清德就職演說延續台海現狀、維持穩定現狀基調，這種狀況下還是對台針對性軍演，目的還是對內宣傳、對外宣示，意圖宣示北京對台海局勢有絕對主控權。

立法院外交國防委員會29日邀國安局、陸委會、外交部就「第16屆總統就職後國際暨兩岸情勢發展對我國安之影響」進行專題報告。記者謝守真／攝影
立法院外交國防委員會29日邀國安局、陸委會、外交部就「第16屆總統就職後國際暨兩岸情勢發展對我國安之影響」進行專題報告。記者謝守真／攝影

中共 國安局 演習 立法院 520

延伸閱讀

國會改革是習近平指使韓國瑜、傅崑萁？ 國安局稱持續關注

美中「紅線外交」 蔡明彥：畫紅線讓中國不要誤判

中共「保守國家秘密法」今上路 蔡明彥：續情蒐布署

網路出現影射蕭美琴緋聞文章 國安局：曾報告國安會

相關新聞

台藝被迫表態？ 大陸國台辦：民進黨加碼製造綠色恐怖

大陸官媒央視日前發文稱「祖國統一勢不可擋」，有部分台灣藝人轉發貼文，遭綠營網軍撻伐，連民進黨稱「是大陸方面在逼迫藝人表態...

反制賴清德就職演說 大陸國台辦提3不2必須

賴清德總統就職演說，被大陸國台辦主任宋濤，批評是上任伊始就發表「台獨自白書」，損害台海和平穩定。大陸國台發言人朱鳳蓮29...

「520」後共軍環台軍演 國安局：共軍台海演習恐趨常態

賴清德總統就職演說兩岸論述引發北京強烈不滿，隨後中共解放軍於23至24日發動環台軍演。29日，國安局局長蔡明彥赴立院外交...

520後中共軍演 陸委會：測試新政府應對能力與國際反應

立法院外交及國防委員會29日召開第22次全體委員會議，邀請國安局、外交部及陸委會就「第十六屆總統就職後國際暨兩岸情勢發展...

媲美毛澤東？ 柬埔寨宣布將金邊三環路命名「習近平大道」

據新華社凌晨報導，柬埔寨首相洪瑪奈28日宣布柬王國政府將把首都金邊一條道路命名為「習近平大道」，以感謝習近平主席對柬埔寨...

首度引用維護國安條例 港警逮6人：利用「敏感日子」發布煽動貼文

香港警方國安處在全港多區採取執法行動，拘捕五女一男，包括羈押中的前香港支聯會副主席鄒幸彤，指控這些人涉嫌違反「維護國家安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。