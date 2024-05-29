520後中共軍演 陸委會：測試新政府應對能力與國際反應

立法院外交及國防委員會29日召開第22次全體委員會議，邀請國安局、外交部及陸委會就「第十六屆總統就職後國際暨兩岸情勢發展對我國安之影響」進行報告並備質詢。針對共軍上周在台海周邊進行軍演，陸委會指出，中共企藉對台文攻武嚇，展現其掌握兩岸關係主導權、主動權，並測試我新政府應對能力及國際反應；呼籲中共應理性克制，軍事威嚇無助兩岸和平。

陸委會在書面報告表示，總統就職彰顯台灣民主、和平及繁榮價值， 美日等國對於賴總統承諾維繫台海和穩現 狀表示歡迎；而對於共軍東部戰區於5月23、24日在台海和金馬等離島周邊展開「聯合利劍 2024A」軍演，各方同表擔憂。

陸委會指出，中共高調批評賴總統就職演說，重申其「一中、反獨、 促統」立場，發動媒體及涉台學者展開輿論文宣攻勢，並強迫在陸發展之台灣藝人表態。透過中共駐外人員對於參與我總統就職典禮之各國代表或議員施壓甚至惡言相向，另在國際動員哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯、委內瑞拉、塞爾維亞、伊朗等親中國家，操作聯大第2758號決議文與「一中原則」國際化。

軍事施壓方面，陸委會指出，共軍東部戰區5月23、24兩日，在我本島及離島周邊海空域進行軍事演訓，稱其係為懲戒「台獨」及警告所謂外部勢力；福建海警船並多次侵入我離島禁止、限制水域；中共官媒同時發布軍演宣傳影片形塑兩岸兵凶戰危氛圍，伺機進行認知作戰。

陸委會表示，中共企藉對台文攻武嚇，展現其掌握兩岸關係主導權、主動權，並測試我新政府應對能力，同時觀察國際對其對台各種脅迫作為的反應。

陸委會表示，中共近年堅持中國特色社會主義意識形態，對外採取強勢作為，升高台海、南海及東海等區域衝突風險，是當前區域情勢不穩定的主要根源。根據本會近期民調，逾9成台灣民眾不認同中共軍機艦繼續在我周邊活動。北京當局應充分認知威嚇無法爭取人心，只會造成兩岸對立升高及區域情勢動盪。