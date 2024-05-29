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媲美毛澤東？ 柬埔寨宣布將金邊三環路命名「習近平大道」
據新華社凌晨報導，柬埔寨首相洪瑪奈28日宣布柬王國政府將把首都金邊一條道路命名為「習近平大道」，以感謝習近平主席對柬埔寨發展做出的歷史性貢獻。
報導稱，在當天舉行的道路命名儀式上，洪瑪奈指出，在習近平主席和柬方領導人關心和推動下，柬中關係進入歷史最佳時期。為感謝習近平主席對柬埔寨發展的歷史性貢獻，柬政府決定將金邊三環路一號公路至四號公路段命名為「習近平大道」，同金邊現有的「毛澤東大道」交相輝映，彰顯柬中傳統友誼的歷史傳承。
中國駐柬埔寨大使王文天在儀式上表示，1965年西哈努克太皇命名了「毛澤東大道」，近一個甲子後的今天，洪瑪奈首相命名「習近平大道」，成為兩國關係歷久彌新、繼往開來新的里程碑。中方願同柬沿著這條鐵桿友誼贗續傳承的金光大道攜手共進，開創新時代中柬命運共同體更光明的美好未來。
報導說，「習近平大道」位於金邊三環路南段，全長約48公里。
另據柬埔寨華文報紙《柬中時報》去年報導，金邊第三環城路全長約52.9公里，工程耗資高達4.64億美元，是柬埔寨史上造價最昂貴的道路。啟用通車典禮於去年8月初舉行，由當時即將卸任的前總理洪森和大陸駐柬大使王文天主持，那同時也是洪森最後一次以總理身分出席活動。
洪森當時表示，金邊第三環城路計畫耗資4.64億美元，其中中國政府提供2.59億美元優惠貸款，柬政府撥款超2億美元。
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